Ankara-Sivas YHT’nin 80 km'lik kısmı eski demiryolu hattından oluşuyor

02 Eylül 2021 Perşembe, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 4 Eylül’de açılacağı belirtilen Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı’nın yüzde 20’sinin (yaklaşık 80 kilometre) eski konvansiyonel hattan oluşacağına dikkat çekti. Akın, “Yapımı 14 yıldır yılan hikâyesine dönen, inşaat halindeyken güzergâhı değiştirilen ve bugüne kadar 6 kez açılış tarihi ilan edilen Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı henüz tamamlanmadı. İktidarın; ‘açılış yaptık’ demek için yüzde 20’si tamamlanmayan hattı açması olası bir kazaya davetiye çıkarır” uyarısında bulundu.

Hattın yüzde 20’sine denk gelen Ankara Kırıkkale arasındaki mevcut konvansiyonel hattın kullanılmasının güvenlik riski oluşturduğuna dikkat çeken Akın, “80 km’lik bölümde yapılacak herhangi bir kontrolsüz hız, kazaya davetiye çıkarabilir” ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK PLANSIZLIK ÖRNEĞİ



Ahmet Akın “Ankara-Sivas YHT; 14 yıl önce ihale edildi. 2008’de inşaat çalışmaları başladı. Bu zamana kadar bitmedi. İhaleye gerçek metrajlar üzerinden çıkılmaması ve projenin zemin-sontaj etütlerine dayalı olarak hazırlanmaması sonucu gecikmeler oldu. Yanlış planlama nedeniyle inşaat çalışmaları sürerken hattın güzergâhı büyük oranda değiştirildi. Bununla birlikte 10 bin 618 metre olan tünel boyutu dörde katlanarak 43 bin 742 metreye; 2 bin 730 metre olan viyadük boyutu da dörde katlanarak 11 bin 263 metreye çıktı. Bu hat; iktidarın en büyük plansızlık örneklerinden biri” diye konuştu.

YILAN HİKÂYESİ GİBİ

- 2007’de ihalesi yapıldı

- 2012’de hizmete açılacağı duyuruldu

- 2015’te güzergâh değişti, oluşan fark nedeniyle kamu zarara uğradı

- 2017’de bir yıl sonra açılacağı duyuruldu

- 2019’da Erdoğan “bayrama yetişiyor” dedi. Daha sonra dönemin Ulaştırma Bakanı Cahit Turan “Gelecek bayrama açılacak” dedi.

- 2020’de dönemin Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu “Yıl içinde açılacak” dedi.

- 2021’in mart ayında hattın haziranda açılacağı ilan edildi.

- 2021 Mayısı’nda Ulaştırma Memur Sen Şube Başkanı 4 Eylül’de açılacağını duyurdu.