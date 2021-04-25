Ankara Tabip Odası’ndan ‘yoğun bakım’ uyarısı: Hastalar acil servislerde günlerce bekletiliyor
Başkentteki yoğun bakım servislerine ilişkin paylaşım yapan Ankara Tabip Odası, yoğun bakım servislerinde yer kalmadığını, hastaların günlerce acil servis bölümlerinde bekletildiğini söyledi.
Ankara Tabip Odası (ATO), başkentteki yoğun bakım servislerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
ATO, “Ankara’da kamu sağlık kuruluşlarının yoğun bakımları alarm veriyor. Ankara’da yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar acil servislerde günlerce bekletiliyor ya da yataklı tedavi kurumlarındaki servislerde takip edilmek durumunda bırakılıyor. Sağlık Bakanı inkar etse de kendisine bağlı üst yetkili bunun aksini söylüyor” açıklaması yaptı.
Tabip odasının açıklamasının devamında ise şu ifadeler yer aldı:
- Üst düzey bürokrat özel sağlık kuruluşlarından rica minnetle yoğun bakım yatağı talebinde bulunuyor.
- Sağlık emekçilerinden aldığımız bilgiye göre Ankara’da yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar acil servislerde günlerce bekletiliyor ya da yataklı tedavi kurumlarındaki servislerde takip edilmek durumunda bırakılıyor. Bu durum Sağlık Bakanlığı bürokratının söylemlerini doğruluyor.
- Üst düzey bakanlık bürokratın özel sağlık kuruluşlarından yoğun bakım yatağı talebi karşısındaki acizliğini gösteren ifadeler: 'Şu an itibari ile kriz koordinasyon merkezinde 30 Covid yoğun bakım hastası, 15 Covid dışı yoğun bakım hastası beklemektedir. Sizden ricam, bugün hızlıca aksiyon alarak bu hastalarımıza yer bulup yerleştirmenizdir. Lütfen yoğun bakımlarınızı gözden geçirerek kriz koordinasyon merkezimizle iletişime geçip alabileceğiniz hastaları alınız.’
- Sağlık hakkı anayasal bir haktır. Her yurttaş eşit ve ücretsiz sağlık hakkına erişmelidir. Topluma karşı sorumluluğunuzu yerine getirin. Özel sağlık kuruluşlarını derhal kamulaştırın, şayet bunu yapamıyorsanız derhal gereğini yapın. İstifa edin."
?? Ankara’da kamu sağlık kuruluşlarının yoğun bakımları alarm veriyor??— Ankara Tabip Odası (@ankaratabipoda) April 25, 2021
?? Ankara’da yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar acil servislerde günlerce bekletiliyor ya da yataklı tedavi kurumlarındaki servislerde takip edilmek durumunda bırakılıyor ??#Yönetemiyorsunuz#İstifaEdin
?? pic.twitter.com/9caML1aD07
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