İstanbul Tabip Odası'ndan zehir öneren Prof'a tepki
İstanbul Tabip Odası (İTO), gazeteci için zehir öneren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof'u, Nazi doktor Josef Mengele'ye benzeterek tepki gösterdi. Türk Tabipleri Birliği de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, soruşturma başlatıldığını duyurdu.
AKP'nin Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanı da olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, gazeteci Erk Acarer ile sosyal medyada tartışan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Striknin" isimli zehri kullanmasını önerdi. Aydın, "Soyun ve sülalen ile gurur duyuyoruz sayın Soylu bakanım, paçana dalanların ödülü onlara cevap değil striknin ( C²0 H²² N² O²) olmalı. (İlaç dozunda diyelim)" diye yazdı.
İTO’DAN TEPKİ
Aydın’ın sözlerine, İstanbul Tabip Odası (İTO) tepki gösterdi. Twitter hesabından açıklama yapan İTO, Aydın’ın sözlerinin Nazi toplama kampı Auschwitz-Birkenau'da yaptığı acı verici ölümcül deneylerle bilinen Nazi doktor Josef Mengele özentisi olduğunu söyledi.
TTB'DEN SORUŞTURMA
Türk Tabipleri Birliği de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Aydın'la ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
TTB mesajında şu ifadeleri kullandı:
"SBÜ Rektör Yardımcısı Dr. Kemalettin Aydın'ın sosyal medya hesabından zehirli madde öneren, hekimlik değerlerine aykırı paylaşımının meslek etik ilkeleri ve deontoloji kuralları ışığında soruşturulması için gerekli işlemler başlatılacak ve takipçisi olunacaktır."
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