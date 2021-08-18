Ankara Üniversitesi'nde 16 fakülteye dekan ataması: Tıp fakültesi dekanı değişti
Ankara Üniversitesi'nde 16 fakülteye dekan ataması yapıldı. 15 fakültede vekaleten görev yapan isimler, asaleten dekan oldu. Tıp fakültesinde ise Hasan Serdar Öztürk'ün yerine Zehra Aycan atandı.
Ankara Üniversitesi fakültelerinde dekan ataması yapıldı. Tıp Fakültesi'nde vekaleten dekan görevini yürüten Prof. Dr. Hasan Serdar Öztürk'ün yerine dekan yardımcısı olarak görev yapan Prof. Dr. Zehra Aycan atandı. Tıp Fakültesi dışındaki 15 fakültede vekaleten görev yapan dekanların asaleten ataması yapıldı.
Ankara Üniversitesi’nde 16 fakültenin dekanlıklarına asaleten atama kararı alındı. Tıp Fakültesi'nde vekaleten dekan görevini yürüten Prof. Dr. Hasan Serdar Öztürk'ün yerine dekan yardımcısı olarak görev yapan Prof. Dr. Zehra Aycan atandı.
Tıp fakültesi dışında, 15 fakültede vekaleten görev yapan dekanlar ile ilgili asaleten atama kararı alındı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından Ankara Üniversitesi'ne gönderilen yazıda, fakülteler ve dekanların listesi şu şekilde:
- Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi / Prof. Dr. Levent Kayapınar
- Diş Hekimliği Fakültesi / Prof. Dr. Kaan Orhan
- Eczacılık Fakültesi / Prof. Dr. Asuman Bozkır
- Eğitim Bilimleri Fakültesi / Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş
- Fen Fakültesi / Prof. Dr. Sait Halıcıoğlu
- Güzel Sanatlar Fakültesi / Prof. Dr. Zeynep Erdoğan
- Hemşirelik Fakültesi / Prof. Dr. Ayfer Tezel
- Hukuk Fakültesi / Prof. Dr. Muharrem Özen
- İlahiyat Fakültesi / Prof. Dr. Şamil Dağcı
- İletişim Fakültesi / Prof. Dr. Abdulrezak Altun
- Sağlık Bilimleri Fakültesi / Prof. Dr. Emine Özmete
- Spor Bilimleri Fakültesi / Prof. Dr. Semiyha Tuncel
- Tıp Fakültesi / Prof. Dr. Zehra Aycan
- Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş
- Veteriner Fakültesi / Prof. Dr. Ender Yarsan
- Ziraat Fakültesi / Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar
İlgili Haberler
- YÖK, ODTÜ’de dekan ve ilgililer hakkında disiplin soruşturması yapılmasını istedi
- Melih Bulu Boğaziçi'nde kurulan İletişim Fakultesi'ne dekan atanmış
- İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı açıkladı: Akılalmaz ihmal! BionTech aşıları boşa gitti
- Cerrahpaşa Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen: İstanbul için tehlike çanları çalıyor
Video Haberler
- Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Eymir Gölü'nde kirlilik
- Damperi açılan kamyon PTS direğine böyle çarptı
- Afgan gazetecinin sözleri canlı yayına damga vurdu!
- Başkent'te şaşkınlık veren olay
- Karayolunda ölümü hiçe saydı! O anlar kamerada
- Babacan'dan 'Afganistan' yorumu
- Anonsu duyanların yüz ifadesi değişti
- Sular çekildi, 700 yıllık mezarlık gün yüzüne çıktı
- Makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 yaralı
- Skandal görüntüler! Rahat tavırları 'pes' dedirtti
En Çok Okunan Haberler
- Sayıştay'ın 'Saray raporları' ortaya çıktı!
- Fırat Tanış'tan 'Cüppeli' tepkisi
- Sedat Peker'in iddiası: AKP-FETÖ mahrem görüşme yapıyor!
- 'Söyleyeceklerimi paylaşacağım'
- Kılıçdaroğlu ile Akşener'in planı
- Uyuşturucu ve silahlarla yakalanan isim hakkında karar
- Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a resti çekti!
- 'MİT de devreye girdi'
- Kılıçdaroğlu’nun ve Akşener’in ortak planı
- Erdoğan'ı üzecek anket sonucu