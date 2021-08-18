Ankara Üniversitesi'nde 16 fakülteye dekan ataması: Tıp fakültesi dekanı değişti

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 00:27

Ankara Üniversitesi fakültelerinde dekan ataması yapıldı. Tıp Fakültesi'nde vekaleten dekan görevini yürüten Prof. Dr. Hasan Serdar Öztürk'ün yerine dekan yardımcısı olarak görev yapan Prof. Dr. Zehra Aycan atandı. Tıp Fakültesi dışındaki 15 fakültede vekaleten görev yapan dekanların asaleten ataması yapıldı.

Ankara Üniversitesi’nde 16 fakültenin dekanlıklarına asaleten atama kararı alındı. Tıp Fakültesi'nde vekaleten dekan görevini yürüten Prof. Dr. Hasan Serdar Öztürk'ün yerine dekan yardımcısı olarak görev yapan Prof. Dr. Zehra Aycan atandı.

Tıp fakültesi dışında, 15 fakültede vekaleten görev yapan dekanlar ile ilgili asaleten atama kararı alındı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından Ankara Üniversitesi'ne gönderilen yazıda, fakülteler ve dekanların listesi şu şekilde: