Ankara Üniversitesi'nde 16 fakülteye dekan ataması: Tıp fakültesi dekanı değişti

Ankara Üniversitesi'nde 16 fakülteye dekan ataması yapıldı. 15 fakültede vekaleten görev yapan isimler, asaleten dekan oldu. Tıp fakültesinde ise Hasan Serdar Öztürk'ün yerine Zehra Aycan atandı.

ANKA
18 Ağustos 2021 Çarşamba, 00:27
Ankara Üniversitesi'nde 16 fakülteye dekan ataması: Tıp fakültesi dekanı değişti
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Ankara Üniversitesi fakültelerinde dekan ataması yapıldı. Tıp Fakültesi'nde vekaleten dekan görevini yürüten Prof. Dr. Hasan Serdar Öztürk'ün yerine dekan yardımcısı olarak görev yapan Prof. Dr. Zehra Aycan atandı. Tıp Fakültesi dışındaki 15 fakültede vekaleten görev yapan dekanların asaleten ataması yapıldı. 

Ankara Üniversitesi’nde 16 fakültenin dekanlıklarına asaleten atama kararı alındı. Tıp Fakültesi'nde vekaleten dekan görevini yürüten Prof. Dr. Hasan Serdar Öztürk'ün yerine dekan yardımcısı olarak görev yapan Prof. Dr. Zehra Aycan atandı.

Tıp fakültesi dışında, 15 fakültede vekaleten görev yapan dekanlar ile ilgili asaleten atama kararı alındı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından Ankara Üniversitesi'ne gönderilen yazıda, fakülteler ve dekanların listesi şu şekilde:

  • Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi / Prof. Dr. Levent Kayapınar
  • Diş Hekimliği Fakültesi / Prof. Dr. Kaan Orhan 
  • Eczacılık Fakültesi / Prof. Dr. Asuman Bozkır
  • Eğitim Bilimleri Fakültesi / Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş
  • Fen Fakültesi / Prof. Dr. Sait Halıcıoğlu
  • Güzel Sanatlar Fakültesi / Prof. Dr. Zeynep Erdoğan
  • Hemşirelik Fakültesi / Prof. Dr. Ayfer Tezel
  • Hukuk Fakültesi / Prof. Dr. Muharrem Özen
  • İlahiyat Fakültesi / Prof. Dr. Şamil Dağcı
  • İletişim Fakültesi / Prof. Dr. Abdulrezak Altun
  • Sağlık Bilimleri Fakültesi / Prof. Dr. Emine Özmete
  • Spor Bilimleri Fakültesi / Prof. Dr. Semiyha Tuncel
  • Tıp Fakültesi / Prof. Dr. Zehra Aycan
  • Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş
  • Veteriner Fakültesi / Prof. Dr. Ender Yarsan
  • Ziraat Fakültesi / Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar

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