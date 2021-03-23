Ankara Valiliği'nden kar uyarısı
Ankara Valiliği, Twitter hesabından kentte etkili olması beklenen kar yağışına karşı tedbirli ve dikkatli olunması yönünden uyarıda bulundu.
Ankara Valiliği, kentte etkili olması beklenen kar yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.
Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre bu gece ve çarşamba sabah saatlerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz" denildi.
Meteorolojik verilere göre bu gece ve çarşamba (yarın) sabah saatlerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayına karşı— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) March 23, 2021
vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz. pic.twitter.com/czPFWB2jI1
Video Haberler
- 50 yıldır müzede sergileniyordu, gerçek ortaya çıktı
- Akdeniz'de aslan balığı sürüsü görüntülendi
- Hamile kadına yastık kılıfı geçirip dehşeti yaşattı
- Yozgat’ta korkutan görüntü
- Beyoğlu'nda otomobil kadına çarptı: 5 saniye tepkisi
- Selahattin Demirtaş'ın o konuşmasını paylaştı
- CNN Türk'te ortalık karıştı! Canlı yayını terk etti
- Erdoğan'ı kızdıracak 'dolar' videosu
- Korkutan görüntü: 781 yıl sonra faaliyete geçti
- Müebbet aldı, teşekkür etti
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan’dan İYİ Parti hamlesi
- Borsa İstanbul'dan son dakika kararı
- Yeni Merkez Bankası Başkanı'nın tezinde intihal
- Piyasa alev alev yanıyor
- Saray'dan 'Sadece Cumhurbaşkanı biliyor' açıklaması
- Alman bankası Commerzbank'tan kritik dolar/TL öngörüsü
- Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin ocak anketi yayınladı
- CNN Türk'te ortalık karıştı! Canlı yayını terk etti
- Gece yarısı ne oldu da bu operasyon ülkeye çekildi?
- AKP'den Ayasofya Camii imamı Boynukalın'a öneri