Yeni Merkez Başkanı'nın tezinde intihal

22 Mart 2021 Pazartesi, 19:38

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yayınlanan kararnameyle Merkez Başkanlığı'ndan Naci Ağbal görevden alınarak yerine iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Şahap Kavcıoğlu getirildi. Kavcıoğlu'nun ise 2003 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'ne sunduğu doktora tezinde, Merkez Bankası’nın 2001 yılı faaliyet raporunda yer alan ifadelerden intihal yaptığı ortaya çıktı.

Danışmanlığını Varlık Fonu Başkanvekili Prof. Dr. Erişah Arıcan’ın doçentlik döneminde yaptığı ve Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü bünyesindeki Bankacılık Bölümü’ne sunulan 2003 tarihli doktora tezinde Kavcıoğlu’nun, Merkez Bankası (MB) Denetleme Kurulu tarafından 26 Nisan 2002 tarihinde Hissedarlar Genel Kurulu’na sunulan, 2001 yılına ait “70’inci Hesap Yılı Hakkında Banka Meclisi’nce Hazırlanan Faaliyet Raporu”ndan "kopyala-yapıştır" tekniğiyle intihal yaptığı görülüyor.

NOKTASI- VİRGÜLÜNE DOKUNMADAN

BirGün'ün haberine göre Kavcıoğlu, “Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi, Çözümü ve Takibi İçin Bir Uygulama” başlıklı doktora tezinin bankacılık sektörüne ilişkin kısımlarında, noktasına-virgülüne dokunmadan, MB raporundaki paragrafları kendi cümleleri gibi kullanıyor. Tezin 117’nci sayfasında yazılanlar ile MB raporunun 124’üncü ve 126’ncı sayfalarında yer alan ifadeler arasındaki örtüşmeler yer aldı. Söz konusu bölümde MB raporundaki tabloyu kullanarak kaynak veren Kavcıoğlu, rapordan transfer ettiği paragraflara hiçbir dipnot vermiyor ve kaynak göstermiyor. Kavcıoğlu, 120’nci sayfada da benzer bir yönteme başvurarak, MB raporunun 128’inci sayfasındaki paragrafı tezine geçiriyor.

‘Alıntılarına’ takip eden sayfada da devam eden Kavcıoğlu, özel sektör bankalarının kapanmasıyla ilgili bölümde MB raporunun 115’nci sayfasından çalışmasına aynen eklemede bulunuyor.

Kavcıoğlu söz konusu paragrafın da dahil olduğu paragraflar zincirine, MB’nin raporunu dipnot olarak gösteriyor. Ancak görsellerde de fark edilebileceği gibi Kavcıoğlu, ifadeleri tırnak içine almadan, kopyala-yapıştır tekniğiyle kendi doktora tezine yediriyor. Akademik disipline ve kurallara göre, kullanılan kaynaklardaki ifadelerin özgün şekilde, kopyala-yapıştır tekniğine başvurulmadan aktarılması gerekiyor.

Öte yandan tezin danışmanı olan Prof. Dr. Erişah Arıcan, Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın da tez danışmanı olmasıyla tanınıyor.

İNTİHALLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Temmuz 2019’da Merkez Bankası Başkanlığına atanan Murat Uysal’la ilgili de intihal iddiaları ortaya atılmıştı. Yüksek lisansını Kavcıoğlu gibi Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde tamamlayan Ünsal’ın, 3 Ekim 2001'de savunmasını yaptığı ve jüri tarafından başarılı bulunan tez ile ABD'li ekonomist Frederic Mishkin ve bir diğer Merkez Bankası araştırmacısı olan Melike Altınkemer'in akademik metinleri arasındaki ‘benzerlikler’ kamuoyunda yankı uyandırmıştı.