Ankara Valiliği'nden yeni koronavirüs kararları
Ankara Valiliği, koronavirüsle mücadele kapsamında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, temaslı kişilerin yanlış beyan edilmesi konusunda gerekli yasal işlemlerin başlatılması ile ilgili yeni kararlar alındığını duyurdu.
Ankara Valiliği, koronavirüsle mücadele kapsamında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, temaslı kişilerin yanlış beyan edilmesi konusunda gerekli yasal işlemlerin başlatılması ile ilgili yeni kararlar alındığını duyurdu.
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