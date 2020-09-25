Ankara Valiliği'nden yeni koronavirüs kararları

25 Eylül 2020 Cuma, 13:15

Ankara Valiliği, koronavirüsle mücadele kapsamında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, temaslı kişilerin yanlış beyan edilmesi konusunda gerekli yasal işlemlerin başlatılması ile ilgili yeni kararlar alındığını duyurdu.



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