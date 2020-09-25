Ankara Valiliği'nden yeni koronavirüs kararları

Ankara Valiliği, koronavirüsle mücadele kapsamında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, temaslı kişilerin yanlış beyan edilmesi konusunda gerekli yasal işlemlerin başlatılması ile ilgili yeni kararlar alındığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
25 Eylül 2020 Cuma, 13:15
Ankara Valiliği'nden yeni koronavirüs kararları
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Ankara Valiliği, koronavirüsle mücadele kapsamında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, temaslı kişilerin yanlış beyan edilmesi konusunda gerekli yasal işlemlerin başlatılması ile ilgili yeni kararlar alındığını duyurdu. 

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