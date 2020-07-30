Ankara Valiliği'ne yurttaşlardan çağrı: #ankaravaliliğiparamızıgeriver
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs nedeniyle başlattığı bağış kampanyasında toplanan paraya valilik el koyma kararı vermişti. Bu paraların iadesini isteyen yurttaşlar, Twitter'da #ankaravaliliğiparamızıgeriver hashtag'iyle paylaşımda bulundu. Hashtag kısa sürede Trend Topic oldu
3,5 MİLYON TL’LİK PARAYA EL KONULDU
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin koronavirüs nedeniyle başlattığı bağış kampanyasını 31 Mart tarihinde İçişleri Bakanlığı’nca durdurdu. Toplanan 3,5 milyon TL’lik paraya ise Ankara Valiliği tarafından bloke koydurulmuştu.
ABB'DEN BAĞIŞ PARALARININ KAMUYA AKTARILMASINI TALEP ETTİ
Toplanan paranın kamuya geçirilmesi gerektiğine ilişkin bir rapor hazırlayarak Çankaya Kaymakamlığı'na gönderen valilik, paranın kamuya geçirilmesine ilişkin işlemlerin tamamlanmasını istedi. Kaymakamlık da ABB'den bağış paralarının kamuya aktarılmasını talep etti.
ABB bağış toplanmasının yasal olduğunu belirterek, konunun yargıya taşındığını hatırlattı, mahkeme kararına göre işlem yapılacağını belirtti ve talebi yerine getirmedi. Bunun üzerine Kaymakamlık toplanan bağışların kamuya geçirilmesine karar verdi. Kararın yerine getirilmesi için ABB'ye yazı yazdı. ABB, Kaymakamlığın kamulaştırma kararını da yargıya taşıdı.
“KAMPANYA BELEDİYE KANUNU’NA GÖRE YAPILDI”
Böylece ABB'nin topladığı bağış paralarının nasıl kullanılacağıyla ilgili konu, açılan davalar ve alınan idari kararlarla daha da çıkmaza girdi. ABB yetkilileri bağış toplama işinin Yardım Toplama Kanunu'na göre değil Büyükşehir Belediye Kanunu'na göre yapıldığını, herhangi bir mahkeme kararı olmadan bağış hesaplarının idari bir kararla bloke edilmesinin Bankacılık Kanunu'na aykırı olduğunu vurguladı.
TOPLANAN PARANIN İADESİ İÇİN ÇAĞRI YAPILDI
Valilik tarafından el konulan paranın iadesi için ise sosyal medyada #ankaravaliliğiparamızıgeriver hashtagiyle çağrıda bulunuldu.
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