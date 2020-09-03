Ankara Valisi Şahin: Ankara'ya birincilik yakışmadı
Ankara Valisi Vasip Şahin, başkentin koronavirüs vakalarında ilk sıraya yerleşmesi üzerine bir açıklama yaptı.
Ankara Valisi Vasip Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en fazla vakanın Ankara'da olduğunun belirtilmesi nedeniyle bir açıklama yaptı.
Vali Vasip Şahin, Twitter hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgında en fazla vakanın Ankara'da olduğunu duyurduğu açıklamanın görselini paylaştı. Şahin, görselle birlikte yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgınında birincilik Ankara'ya yakışmadı, yakışmıyor. Bunu değiştirmek, sabırla, dikkatle ve gayretle tedbirlere hep birlikte riayetimizle mümkün." ifadelerini kullandı.
Ankara Valisi sözlerini "Maalesef henüz başka bir yol, başka bir çare yok." diyerek tamamladı.
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