Ankara'da AKP binası önünde Sedat Peker protestosu: 5 kişi gözaltına alındı

25 Mayıs 2021 Salı, 17:53

Halkevleri, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarının ardından başlayan mafya-siyaset ilişkisi tartışmalarını AKP Ankara İl Başkanlığı önünde protesto etmek istedi. “Bu pisliği devrim temizler” pankartı taşıyan 5 Halkevleri üyesi gözaltına alındı.

Halkevleri üyeleri, suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarının ardından, bugün AKP Ankara İl Başkanlığı önünde toplandı. “Bu pisliği devrim temizler” yazılı pankart açan Halkevleri üyelerine, polis engel oldu.

Halkevleri üyesi bir kadın “AKP’den hesap sormaya geldik” dedi. Eylemlerinin görüntüsünü çeken Halkevleri üyesi başka bir kadına ise polis “Kapat telefonu” sözleri ile engel oldu.

Yapılan polis müdahalesinde 5 Halkevi üyesi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, karakoldaki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.