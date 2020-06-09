Ankara'da Aleyna Çakır için eylem

09 Haziran 2020 Salı, 12:38

'Aleyna Çakır' ismini kullanan Sema Esen (21), geçen çarşamba günü Keçiören Yükseltepe Mahallesi'ndeki evinde, erkek arkadaşı Ümit Uygun tarafından bornoz kuşağı ile tavana asılı halde bulunmuştu.

İntihar ettiği iddia edilen Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşı Uygun tarafından daha önce darp edildiğine ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Çakır'ın ölümü hakkında soru işaretleri oluşmuştu.

Çakır'ın ölümünün şüpheli olduğunu ifade eden kadın örgütleri olayın aydınlatılmasını talep ediyor.

Bu doğrultuda Ankara Kadın Meclisi bugün Sakarya Caddesi'nde saat 19.00'da bir eylem gerçekleştiricek.



