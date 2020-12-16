Ankara’da banka soygunu girişiminde bulunan polis tutuklandı
Ankara’da banka soymaya çalışırken yakalanan ve özel harekatçı polis olduğu öğrenilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde dün gerçekleşen banka soygunu girişiminde gözaltına alınan zanlının Özel Harekâtçı polis memuru M.A. olduğu ortaya çıktı.
Maskeyle banka şubesine maskeyle giren M.A., paraları aldıktan sonra kaçmaya çalışırken, banka şubesinde bulunan Cengiz Sever Çetinkaya isimli vatandaş tarafından durduruldu. Çıkan arbedede Çetinkaya silahla yaralanırken, M.A. etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Ankara Batı Adliyesi’ne getirildi. Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheli, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, M.A.’nın tutuklanmasına karar verdi.
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