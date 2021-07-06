Ankara'da, "Boğalar Çetesi" suç örgütüne "Matador Operasyonu"
Kendilerini "Boğalar Çetesi" olarak tanıtan suç örgütüne polis ekipleri tarafından "Matador Operasyonu" düzenlendi, 12 şüpheli gözaltı alındı.
Ankara'da tefecilik yapan ve kendilerini "Boğalar Çetesi" olarak tanıtan suç örgütüne polis ekipleri tarafından "Matador Operasyonu" düzenlendi, 12 şüpheli gözaltı alındı.
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