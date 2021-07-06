Ankara'da, "Boğalar Çetesi" suç örgütüne "Matador Operasyonu"

06 Temmuz 2021 Salı, 12:11

Ankara'da tefecilik yapan ve kendilerini "Boğalar Çetesi" olarak tanıtan suç örgütüne polis ekipleri tarafından "Matador Operasyonu" düzenlendi, 12 şüpheli gözaltı alındı.

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