Ankara'da, "Boğalar Çetesi" suç örgütüne "Matador Operasyonu"

Kendilerini "Boğalar Çetesi" olarak tanıtan suç örgütüne polis ekipleri tarafından "Matador Operasyonu" düzenlendi, 12 şüpheli gözaltı alındı.

DHA
06 Temmuz 2021 Salı, 12:11
Ankara'da,
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Ankara'da tefecilik yapan ve kendilerini "Boğalar Çetesi" olarak tanıtan suç örgütüne polis ekipleri tarafından "Matador Operasyonu" düzenlendi, 12 şüpheli gözaltı alındı.

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