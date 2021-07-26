FETÖ'den yeni hamle
FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ABD'de yeni bir okul daha açacağı ifade edildi.
KillingEdFilm isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ABD'de yeni bir okul daha açacağı ifade edildi.
KillingEdFilm'in paylaşımına yanıt veren gazetemiz yazarı Barış Pehlivan ise, "'Fethullah Gülen'i ABD'den niye getiremiyoruz' sorusunun yanıtlarından biri... Fethullahçılar gelecek ay Teksas'ta yeni bir okul daha açacaklar" ifadelerini kullandı.
"Fethullah Gülen'i ABD'den niye getiremiyoruz" sorusunun yanıtlarından biri...— Barış Pehlivan (@barispehlivan) July 26, 2021
Fethullahçılar gelecek ay Teksas'ta yeni bir okul daha açacaklar. ?? https://t.co/OwSl4dN7QY
KILLING ED
Gülen yapılanmasını ve okullarındaki usulsüzlükleri anlatan "Killing ED" belgeseli, 2016 yılında Mark Hall'un yönetmenliğinde gösterime girmişti. FETÖ’nün okullarını araştıran yönetmen Hall, “Filmim ‘Killing Ed’ için 5 yıla yakın Gülen hareketini araştırdıktan sonra, hükümeti devirmeye kalkışmasına hiç şaşırmadım” açıklamasında bulunmuştu.
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