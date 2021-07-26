FETÖ'den yeni hamle

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 12:56

KillingEdFilm isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ABD'de yeni bir okul daha açacağı ifade edildi.

KillingEdFilm'in paylaşımına yanıt veren gazetemiz yazarı Barış Pehlivan ise, "'Fethullah Gülen'i ABD'den niye getiremiyoruz' sorusunun yanıtlarından biri... Fethullahçılar gelecek ay Teksas'ta yeni bir okul daha açacaklar" ifadelerini kullandı.

"Fethullah Gülen'i ABD'den niye getiremiyoruz" sorusunun yanıtlarından biri...

Fethullahçılar gelecek ay Teksas'ta yeni bir okul daha açacaklar. ?? https://t.co/OwSl4dN7QY — Barış Pehlivan (@barispehlivan) July 26, 2021

KILLING ED

Gülen yapılanmasını ve okullarındaki usulsüzlükleri anlatan "Killing ED" belgeseli, 2016 yılında Mark Hall'un yönetmenliğinde gösterime girmişti. FETÖ’nün okullarını araştıran yönetmen Hall, “Filmim ‘Killing Ed’ için 5 yıla yakın Gülen hareketini araştırdıktan sonra, hükümeti devirmeye kalkışmasına hiç şaşırmadım” açıklamasında bulunmuştu.