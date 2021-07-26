FETÖ itirafı yapan Ayvalı'ya ihale kıyağı

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 09:33

Televizyon programlarında sarf ettiği skandal sözlerle hafızalara kazınan AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı’nın kurucusu olduğu şirkete AKP’li belediyeler binlerce liralık ihaleler veriyor. Şirkete geçtiğimiz nisan ayında AKP’li Ağrı ve Ordu Belediyesi toplam 352 bin TL’lik anket ihalesi verdi.

AKP’li Emre Cemil Ayvalı, 2018 yılında iki ortağıyla beraber Nev Bilgi Danışmanlık isimli bir şirket kurdu. AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 13 Kasım 2019 tarihinde “Yerel Yönetimlerin Sosyal Medya Aracılığıyla Bilinirliği Anketi” adı altında düzenlediği anket ihalesinin AKP’li Ayvalı’nın şirketine 209 bin 250 TL’ye verildiğinin ortaya çıkması da tartışmalara neden oldu.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, bu tartışmalarından ardından da 9 Mart 2020 tarihinde AKP’li Ayvalı’nın hisselerini devrederek şirketten ayrıldığı ancak AKP’li belediyelerin şirkete ihale vermeye devam ettiği açığa çıktı.

BİNLERCE LİRALIK ANKETLER YAPILIYOR

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi,1 Nisan 2021 tarihinde “Memnuniyet Anketi Yönetimi, Değerlendirilmesi ve Raporlanması Hizmet Alımı” adı altında bir ihale düzenledi. Pazarlık usulüyle düzenlenen ihaleye sadece Nev Bilgi Danışmanlık Şirketi katıldı ve AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin ihaleyi 252 bin bin TL’ye bu şirkete verdiği açıklandı.

AKP’li Savcı Sayan’ın başkanlığını yaptığı Ağrı Belediyesi de 16 Nisan 2021’de “Anket Yönetimi ve Gerçekleştirilmesi Hizmet Alım İşi” adı altında bir ihale düzenledi. Bu ihaleye de Nev Bilgi Danışmanlık Şirketi’nin tek başına katıldı. Ağrı Belediyesi ihaleyi 100 bin 200 TL’ye Nev Bilgi Danışmanlık Şirketi’ne verdi.

İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALDI

Emre Cemil Ayvalı, daha önce AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevini yürütürken bir televizyon programında, AKP’nin FETÖ ile kol kola yürüdüğünü itiraf etmesiyle kamuoyunda ve partisinde oluşan tepkilerin ardından istifa etmişti. Ayvalı’yı istifaya götüren, “Bir tarafta, çok açık söylüyorum, darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı ve bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldım 2010’a kadar. Mesele bu” sözleri uzun bir süre tartışılmıştı.

Bu açıklamalarından bir gün sonra istifa eden Ayvalı, AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevini istifasından 10 ay sonra, yani geçtiğimiz nisan ayında tekrar üstlendi.