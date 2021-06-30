Ankara'da FETÖ operasyonu: Eski mülki idare amirlerine gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 39 eski mülki idare amiri ile 1 ‘mahrem imam’ olmak üzere 40 şüpheli hakkında gözaltı, 11 eski mülki idare amirinin ifadeye çağrılması kararı verildi" denildi.

(DHA)
30 Haziran 2021 Çarşamba, 08:59
Ankara'da FETÖ operasyonu: Eski mülki idare amirlerine gözaltı
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