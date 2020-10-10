Ankara'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi yaşamını yitirdi

Ankara'daiki tren kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

(DHA)
10 Ekim 2020 Cumartesi, 10:22
Abone Ol google-news

Kaza sabah saatlerinde Ankara'nın Kalecik ilçesinde İncirlik mevkiinde meydana geldi. İki yük treni kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. 


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler