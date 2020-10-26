Ankara'da IŞİD'e yönelik operasyon: 18 gözaltı
Ankara'daki IŞİD operasyonunda TEM ekiplerince gözaltına alınan 18 yabancı uyruklu şüphelinin çatışma bölgeleriyle irtibatı bulunduğu tespit edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 18'i Irak, 2'si Suriye uyruklu olmak üzere 20 yabancı uyruklu şüphelinin terör örgütü IŞİD ile irtibatlı olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine harekete geçen TEM ekiplerince sabah Ankara genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler hakkında çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına ilişkin istihbarat bilgilerinin bulunduğu belirtildi.
Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen 18 şüphelinin Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilerek sorgularına başlandığı, firari 2 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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