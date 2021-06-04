Ankara'da kimyasal madde üreten iş yerinde çıkan yangın büyük hasara neden oldu

Ankara'da kimyasal madde üreten iş yerinde çıkan yangın büyük hasara neden oldu

04 Haziran 2021 Cuma, 07:28
Ankara'da kimyasal madde üreten iş yerinde çıkan yangın büyük hasara neden oldu
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Yenimahalle ilçesi Macunköy Mahallesi'nde bulunan ATB İş Merkezi'nde akşam saatlerinde çıkan ve merkezdeki diğer bloklara da sıçrayan yangında çok sayıda işyeri ve araç kullanılamaz hale geldi.

Olay yeri ekipleri, İş Merkezinin E blokunda yer alan kimyasal üretim merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınla ilgili hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.




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