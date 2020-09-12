Meteoroloji'den Ankara'ya özel uyarı

12 Eylül 2020 Cumartesi, 16:14

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıda şöyle denildi:

"Ankara radarından alınan veriler ve yapılan son değerlendirmelere göre, önümüzdeki iki saatlik periyotta ( 15:45- 18:00 ) Ankara'nın batı ve kuzey kesimlerinde (Polatlı, Ayaş, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."