Ankara’da öldürdüğü kadının cesedini, Sakarya’da yol kenarına attı
Ankara’da eski nişanlısı Yasemin Aydın'ı öldürdükten sonra kayıplara karışan Fatih A. (41) İstanbul’da yakalandı. Şüphelinin, öldürdüğü eski nişanlısının cansız bedenini aracının bagajında 300 kilometre taşıyıp, TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yol kenarına attığı ortaya çıktı.
Ankara’nın Mamak ilçesinde yaşanan olayda Fatih A., barışmak istediği eski nişanlısı Yasemin Aydın'ı (40) öldürüp, kaçtı.
Cinayetin ortaya çıkması üzerine Ankara Polisi, şüphelinin İstanbul'a kaçtığını tespit etti. İstanbul Polisi'ne bilgi verdi. İstanbul Polisi de bugün Fatih A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheli sorgusunda Yasemin Aydın’ın cesedini, aracının bagajında taşıdığını ve TEM Otoyolu’nun kenarına attığını söyledi.
İstanbul Polisi ve Sakarya Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoyolun Akyazı ve Erenler ilçeleri sınırları arasında kalan bölgede arama başlattı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonunda Aydın’ın cesedi, Erenler ilçesi Horozlar mevkisinde yol kenarında bulundu.
Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Aydın’ın cesedi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi’ne götürüldü.
Fatih A. ise, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli'nin hedef aldığı CHP'li Başarır'dan açıklama
- Gezici, son anketi açıkladı: Seçimi ‘kriz’ belirleyecek
- Canlı yayında konuklar birbirinin üzerine yürüdü
- Babacan’dan Erdoğan’a çok sert tepki
- İcradan satışa çıkan aracını parçaladı
- Dedektörle sahilde bulduğu altınlarla geçimini sağlıyor
- CHP'li Toprak'tan 'Albayrak' yorumu
- Kadınların gizli arzuları...
- İçişleri Bakanı Soylu'dan kısıtlama açıklaması
- Çin'e diye yollanan tren bakın nereden çıktı
Video Haberler
- Oyun oynarken depreme böyle yakalandı
- Antalya'da hissedilen deprem anı kamerada
- Helikopter motor teslim töreninde kriz
- 1 liraya satın alabilmek için saatlerce beklediler
- Rusya'da koronavirüse karşı aşılama başladı
- Çocuklarıyla beraber yanarak can verdi
- 25 yıl sonra mesleğine döndü, koronavirüse yenik düştü
- Deniz ve Mahir dolduruşa geldi; kulaklarını çektim
- AKP'li vekilden Meclis'te alkış alan konuşma
- Meteoroloji'nin korkutan kuraklık haritası
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli'nin hedef aldığı CHP'li Başarır'dan açıklama
- Gezici, son anketi açıkladı: Seçimi ‘kriz’ belirleyecek
- Canlı yayında konuklar birbirinin üzerine yürüdü
- Babacan’dan Erdoğan’a çok sert tepki
- İcradan satışa çıkan aracını parçaladı
- Dedektörle sahilde bulduğu altınlarla geçimini sağlıyor
- CHP'li Toprak'tan 'Albayrak' yorumu
- Kadınların gizli arzuları...
- İçişleri Bakanı Soylu'dan kısıtlama açıklaması
- Çin'e diye yollanan tren bakın nereden çıktı