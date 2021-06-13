Ankara'da otoparkta kavga kanlı bitti 1 ölü

13 Haziran 2021 Pazar, 07:34

Olay, saat 21.00 sıralarında Çankaya ilçesi Küçükesat Mahallesi Bağlayan Sokak'ta bulunan kaçak otoparkta meydana geldi. İddiya göre, otoparkta alkol alan Ufuk Kutlu ile Deniz B., henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Deniz B., yanında bulunan pompalı tüfekle Ufuk Kutlu'ya 3 el ateş etti. Kutlu saçmaların isabet etmesiyle yere yığılırken, Deniz B. ise silahı bırakarak kaçtı.



Silah seslerinı duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kasıklarından vurulan Ufuk Kutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde bulunan pompalı tüfeğe ise emniyet ekipleri tarafından el konuldu.



Cinayet sonrası olay yerinden kaçan şüpheli Deniz B., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmayla yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.



