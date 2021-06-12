Yol verme tartışması yumruklu kavgaya dönüştü

12 Haziran 2021 Cumartesi, 09:34

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Sefaköy’de yaşandı. İddiaya göre, trafikte giden iki sürücü yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada taraflar birbirlerine yumruk ve tekme ile vurmaya başladı. Kavgayı o sırada trafikte giden sivil polis ayırmaya başladı. Şahısları yumruklu ve tekmeli kavgası vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.