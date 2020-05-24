Ankara'da polis uygulama noktasına araç daldı!
Ankara'da polis uygulama noktasına araç daldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, 6 polisin ve 1 yurttaşın yaralandığını açıkladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, saat 21.30 sıralarında İstanbul yolu Çiftlik Kavşağı uygulama noktasında alkollü bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek polisler tarafından kontrol edilen bir araca arkadan çarpması sonucunda 6 polisin ve 1 yurttaşın yaralandığını açıkladı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
''24.05.2020 günü saat 21.30 sıralarında İstanbul Yolu Çiftlik Kavşağı Uygulama Noktasında alkollü bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek görevlilerimiz tarafından kontrol edilen bir araca arkadan çarpması neticesi 6 meslektaşımız ve 1 vatandaşımız hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmıştır. Yaralı meslektaşlarımızın ve vatandaşımızın hastanelere sevki sağlanmış, alkollü araç sürücüsü gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatılmıştır.''
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