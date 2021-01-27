Ankara'da şeriat bildirisi dağıtan şüpheli gözaltına alındı

27 Ocak 2021 Çarşamba, 20:53

Ankara’nın Mamak ilçesinin Misket Mahallesi’ndeki binaların kapılarına "Müslüman Olmak Neyi Gerektirir" başlıklı bildiriler bırakıldı. IŞİD'ın görüşlerinin savunulduğu ve şeriat propagandasının yapıldığı bildiride, Atatürk ilke ve inkılapları, demokrasi ve hatta oy kullanma hakkı bile hedef alınmıştı.

Bina önlerine şeriat çağrısı içerikli bildirileri, bırakan şüpheli A.T., İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

Yurttaşların şikayeti üzerine emniyet güçlerince yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli A.T. İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "16 Ocak 2021 günü Mamak ilçesi Misket Mahallesi'nde binalara ve evlerin kapılarına, halkı kin ve düşmanlığa sevk edici mahiyette bildiriler bırakan A.T., yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli Müdürlüğümüzdeki işlemlerin ardından Cumhuriyet başsavcılığına sevk edilecektir" denildi.