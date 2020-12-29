Ankara'da silah kazası sonucu bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, dün Ankara'da yaşanan silah kazası sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
29 Aralık 2020 Salı, 08:47
Ankara'da silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara / Şereflikoçhisar bölgesinde, 28 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen silah kazası sonucu, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi. 


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