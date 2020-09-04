Ankara’da soluk da yok yatak da

04 Eylül 2020 Cuma, 06:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün düzenlenen Bilim Kurulu toplantısında Türkiye’de en çok koronavirüs hasta sayısının Ankara’da olduğunu açıkladı. Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Ali Karakoç durumu “Her gün açıklanan koronavirüs tablosundaki 1500’lü rakamlar ancak Ankara’nın günlük rakamı olabilir” diyerek açıkladı.



Koca’nın “Ankara’daki hastanelerde bir sorun yok” sözlerini değerlendiren Karakoç, “Solunum sıkıntısı olan ve yatak bulamayan hastalarımız var. Yatak için 1 gün beklemek zorunda kalıyorlar. Acil yatması gereken hastalarımız sedyede bekletiliyor. Servislerde yer bulamıyoruz. Hastaları eve gönderiyoruz” ifadelerini kullandı. Karakoç’un açıklamaları şöyle:

İNANDIRICILIĞINIZ OLMAZ

İktidarın salgın yönetimindeki tutarsızlıklarına da değinen Karakoç: “Bugün düğünleri yasaklayan bakanlık, Ayasofya’da kalabalık topluyor, Giresun’da miting yapılıyor. Neden düğün yapıyorsun deyince inandırıcılığınız olmaz.”

720 SAĞLIK ÇALIŞANI HASTA, TÜKENDİK

Ankara’da 720 sağlık emekçisi hasta. Her gün 20’li rakamlar geliyor. Ankara’da hekimlerin 3’te 2’sine salgının başından bu yana hiçbir test yapılmamış. 3’te 1’i tükendik, depresyondayız, uykusuzluk çekiyoruz ve kaygı sıkıntılarımız var diyor. Hekimlerimizin yüzde 30’u hâlâ koruyucu ekipman eksiği olduğunu söylüyor.

ŞEHİR HASTANESİ UĞRUNA

Sağlıkçıların fikri alınmadan hastaneler bir şehir hastanesi uğruna kapatıldı. Bunun ne yazık ki acı bedelleri oldu. Bu hastanelerin sadece pandemi için değil bundan sonra da hizmet vermesi için Sağlık Bakanlığı’na çağrı yapıyoruz. Yeni mezun olan hekimlerimizin 8-10 ay ataması yapılmıyor. İş yükümüz çok arttı.

‘EVDE KAL’ ÇAĞRISININ ALTINI DOLDURUN

Salgının başındaki “evde kal” çağrısının altını doldurun. İşçiyi, çalışanı mağdur etmeyin. Bu insanların gelirine yardım ederseniz kimseyi mağdur etmezsiniz. Parklar yasakken Ankara’da AVM’ler açıldı. Erken açılma, toplumda olumsuz bir algı yarattı. Düğünler, toplu eğlenceler, yemekler yapıldı. Tedbir şart.