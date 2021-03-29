Ankara'da Somalili kadına sokak ortasında şiddet
Ankara'da, Somalili kadının sokak ortasında darbedilmesine ilişkin görüntü, sosyal medyada paylaşıldı. Polis, kadını darbeden kişinin Kamil A. (25) olduğunu belirleyerek, yakalanması için çalışma başlattı.
Ankara'da Somali uyruklu Fosiya Ahmed Sheikh Abdi'nin (39) sokak ortasında darbedildiğine dair görüntü sosyal medyada paylaşıldı.
Polisin yaptığı araştırmada Somalili kadına sokak ortasında şiddet uygulayan kişinin komşusu Kamil A. olduğu belirlendi. Görüntüde Kamil A.'nın, kadına tokat attığı ve boynunu sıktığı görüldü. 'Kasten yaralama', 'nefret ve ayrımcılık' suçlarından aranan firari şüpheli Kamil A.'nın, 'tehdit', 'hakaret', 'kişilerin huzur ve sükunu bozma' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından da 4 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
Firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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