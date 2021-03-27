Bilecik Belediye Başkanı Şahin, "Şiddete karşı olmak suç değil"

27 Mart 2021 Cumartesi, 04:00

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile reklamın “toplumun tüm kesimlerine hakaret içerdiğini, öğretmenleri ve polisi zan altında bıraktığını” savunarak, suç duyurusu sonucu billboard’lar güvenlik güçlerince kaldırıldığını belirtti.

Bilecik Belediye Başkanı Şahin, konuyla ilgili Cumhuriyet’e konuştu. Afişlerdeki metnin tümü okunduğunda, herhangi bir meslek grubuna kasıt olmadığının görülebileceğini belirterek şunları söyledi: “Soruşturma henüz bana gelmedi. İçişleri Bakanlığı suç duyurusunda bulunmuş, buna istinaden billboard’ları polis gözetiminde kaldırmışlar. Afişlerde yer alan metnin tümü okunduğunda polis ya da öğretmenlere yönelik bir kasıt olmadığı görülecektir. ‘Şiddet nereden ve kimden gelirse gelsin, her türlü şiddete karşıyım’ diyen bir metin o. Nihayetinde normal bir metin. Orada bir suç unsuru olduğunu düşünmüyorum. Kadına şiddete karşıyız ve bu sözleşme Meclis’te oybirliği ile geçmiş bir sözleşme. Bu yüzden tüm Meclisimizin de onayladığı sözleşmenin arkasındayız. Bu evrensel bir konudur. Şiddete karşı olmanın suç olduğunu düşünmüyorum. Şiddet nereden geliyorsa gelsin karşıyız. ‘Öğretmen, polise yönelik kasıt’ diyorlar fakat ben kendim emekli öğretmenim, annem babam öğretmen. Öyle bir kasıt olamaz.”

SUÇ DUYURUSU



Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Toplumumuzun tüm kesimlerine hakaret içeren, Öğretmenlerimizi ve Polisimizi zan altında bırakan Bilecik'teki bilboardlar yaptığımız suç duyurusu sonucu güvenlik güçlerimizce derhal kaldırılmıştır. Bilecik Belediye Başkanı ve ilgililer hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kaydetti.

