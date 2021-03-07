Ankaragücü altın buldu!
Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü: 0-1
STAT: Atatürk Olimpiyat
HAKEMELER: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken
FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi (Dk.89 Kemal Ademi), Balkovec, Biglia, Ndao (Dk.81 Salibur), Bertolacci (Dk.71 Jimmy durmaz), Castro (Dk.81 Emre Çolak), Borini, Sobiech (Dk.71 Mevlüt)
MKE ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim (Dk.90+2 Erdi Dikmen), Alper (Dk.87 Emre Güral), Endri (Dk.87 Voca), Geraldo (Dk.71 Ali Kaan), Lobzhanidze, Börven
GOL: Dk.54 Alper Potuk (MKE Ankaragücü)
SARI KART: Mevlüt (Fatih Karagümrük) - Friedrich (MKE Ankaragücü)
Spor Toto Süper Lig’in 29’ncu haftasında Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü’ne 1-0 yenildi.
9’uncu dakikada Sobiech’in pasında ceza çizgisi üzerinde topla buluşan Castro’nun vuruşunda kaleci Friedrich topa sahip oldu.
12’nci dakikada Ndao’nun pasında topla buluşan Castro’nun ceza sahası içinden sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
21’inci dakikada Ndao’nun pasında topla buluşan Castro’nun ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak pozisyonun ofsayt olması gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
44’üncü dakikada Endri Çekiçi’nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Viviano’nun kornere gönderdi.
48’inci dakikada sol kanattan Borini’nin ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Castro’nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
54’üncü dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Geraldo’nun ara pasında topla buluşan Lobzhanidze son çizgiye inerek meşin yuvarlağı altıpasa gönderdi. Topla buluşan Alper Potuk’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
70’inci dakikada sol kanattan Borini’nin arka direğe yaptığı tehlikesi ortasını kaleci Friedrich oyun alanına çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
90+1’inci dakikada yaşanan hava topu mücadelesinde Ankaragücü savunmasından seken topla buluşan Mevlüt’ün vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Friedrich oyun alanına çeldi.
Karşılaşma 1-0 MKE Ankaragücü üstünlüğü ile sona erdi.
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