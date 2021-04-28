Ankaragücü Başkanı Mert: "Fenerbahçe ile oynamamız bir şey fark ettirmeyecek"

28 Nisan 2021 Çarşamba, 11:10

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, 5 maçta takıma yetecek puanı alıp ligde kalacaklarına inandığını söyledi.



Sarı-lacivertli takım, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 35 maçın 10'undan galip gelirken, 8 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı. Ligde 38 puanla 15. sırada yer alan başkent temsilcisinin, 37. hafta itibariyle rakipleri 16. sıradaki Kasımpaşa, 17. sıradaki Medipol Başakşehir ile arasında 1 puan fark bulunuyor. Küme düşme hattı içinde 18. sıradaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor 37, 19. sıradaki Kayserispor ve 20. sıradaki diğer başkent temsilcisi Gençlerbirliği 35'er puanda yer alırken, son sıradaki Yukatel Denizlispor ise 28 puana sahip.

MKE Ankaragücü, ligin kalan haftalarında sırasıyla Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor ile kritik maçlara çıkacak. Ligin 24. haftasından sonra takımın başına getirilen teknik direktör Hikmet Karaman ile çıkışa geçen başkent ekibi, son maçında deplasmanda Malatyaspor'a 2-1 yenildi. Yarın evinde ağırlayacağı Gaziantep maçından 3 puan hedefleyen başkent ekibi, bir an önce ligde kalmayı garantilemek istiyor.

"BU LİGDE KALACAĞIZ İNŞALLAH"

Takımın son durumunu AA muhabirine değerlendiren MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarından istedikleri puanları alamadıklarını belirterek, "Gaziantep maçından mutlak galip gelmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Teknik direktör Hikmet Karaman ile takıma güvenin geldiğini dile getiren Fatih Mert, "Ligin sonunda inşallah arzuladığımız yerde bitirdiğimizde Hikmet hoca ve bizim istediğimiz sonuç ortaya çıkacak. Bunun için de bir an önce ligde kalacağımız puanları toplayıp rahat bir nefes almamız gerekiyor. İnşallah Ankaragücü'nün son Alanyaspor maçına kadar uzamadan, bir iki hafta önce ligde kalmasını garantilemek istiyoruz, takımımız bunu gerçekleştirebilecek güce ve inanca sahip." şeklinde konuştu.

MKE Ankaragücü'nün Malatyaspor maçından önce 5 maçlık yenilmezlik performansı yakaladığını hatırlatan Fatih Mert, "Bu takım buraya bu futbolcularla geldi, ne yapabileceklerini gösterdi arkadaşlarımız. Haftalardır iyi puanlar almıştık. 5 maçta Ankaragücü'ne yetecek puanı alıp bu ligde kalacağız inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

"FENERBAHÇE'DEN PUAN ALMAMIZ GEREK"

Başkan Fatih Mert, sarı-lacivertli takımın kalan fikstüründeki zorluğa yönelik de şöyle konuştu:

"Kalan maçlardan puanlar alırız, almamız da gerekiyor. Bu ligde artık herkes herkesi yenebiliyor. İşte 'şampiyonluğa oynayan takıma yenilirsin, öbürlerini yenersin' diye bir durum yok. Biz Galatasaray'ı burada yendik, lig lideri Beşiktaş ile İstanbul'da berabere kaldık. Fenerbahçe ile oynamamız da bir şey fark ettirmeyecek, Fenerbahçe'den de puan ve puanlar almamız gerekiyor. Diğer rakiplerimiz Kasımpaşa ve Başakşehir bize düşme potasında yakın olan takımlar; onun için bu maçlarda galip gelmemiz, puanlar almamız gerekiyor. Hocamız, teknik heyetimiz ve takımımız bunun gereğini yerine getirecektir."

"İKİ KALECİMİZDEN DE MEMNUNUZ"

MKE Ankaragücü'nde uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Atakan Çankaya'nın çalışmalara başladığını belirten başkan Mert, "Atakan, sakatlandı ve bir tedavi süreci geçirdi, sonra çalışmalara başladı ama maalesef antrenmanda aynı noktadan tekrar sakatlandı. Şu aşamada iyileşme noktasında. Belki bu hafta olmasa Başakşehir maçında kadroda olur diye düşünüyorum." dedi.

Brezilyalı kaleci Ricardo Friedrich'in durumuna ilişkin soruya da Fatih Mert, "Biz iki kalecimizden de memnunuz. Korcan Çelikay da Ricardo Friedrich de kaleye geçtiği zaman en iyisini yapmaya çalışıyor. Buradaki tercih hocaların. Korcan, Friedrich sakatlandıktan sonra kaleyi teslim aldı ama ondan sonra gösterdiği performanstan dolayı da devam ediyor. Biz Korcan'dan memnunuz, takımdaki uyumundan, kaptanlığından, ağabeyliğinden de son derece memnunuz." şeklinde cevap verdi.







