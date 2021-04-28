Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova karşısında son şansını deneyecek
Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off 3. maçında CSKA Moskova'yı 20:45'te konuk edecek. Temsilcimiz, kaybetmesi halinde Final Four şansını yitirecek.
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague play-off üçüncü maçında CSKA Moskova'yı konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı maç, 20:45'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Alman Robert Lottermoser, Sloven Sasa Pukl ve Polonyalı Tomasz Trawicki üçlüsü yönetecek.
Rusya'da oynanan ilk iki maçı 92-76 ve 78-67'lik skorlarla kazanan CSKA Moskova'nın bu akşam da galip gelmesi durumunda, temsilcimiz Fenerbahçe'nin bu sezonki EuroLeague macerası sona erecek. Sarı-lacivertlilerde, ayak bileğinden sakatlanan ve tedavisinde önemli yol katedilen Jan Vesely'nin oynayıp oynamayacağına maç saatinde karar verilecek. Çek yıldızın sahaya çıkması halinde özel iğnelerle oynaması bekleniyor. Covid-19'a yakalanan ve karantina süresini henüz doldurmayan koç Igor Kokoskov ve üç oyuncu, bu akşam da sahada olmayacak.
ERDEM CAN: "ÇOK SERT BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"
Fenerbahçe'de Igor Kokoskov'un yokluğunda takımı çalıştıran yardımcı antrenör Erdem Can, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bizim için çok önemli bir mücadele daha olacak. Bu karşılaşmaya odaklanmalı ve ilk andan son saniyeye dek konsantre kalabilmeliyiz. Oyun planımıza sadık kalmaya çalışacağız. Çok sert bir maçın bizi beklediğini biliyoruz."
Sırp yıldız Marko Guduric ise şunları kaydetti:
"Bizim için tamam ya da devam maçı olacak. Hepimiz bunun bilincindeyiz ve hazırız. Daha agresif olmaya ve her pozisyon için savaşmaya ihtiyacımız var. Maçı kazanmak için en önemli konunun bu olduğuna inanıyorum."
Video Haberler
- İmamoğlu: Tam kapanma kararına çok sevindim
- Mezarlık ziyaretine gitti, hayatının şokunu yaşadı
- Fatsa'da ağaç kıyımı devam ediyor! 300 ağaç kesildi
- Antalya’da çöp konteynerinde bulundu
- Vebitcoin’in CEO’sunun dansöz oynatma görüntüleri
- Astronot Rubins’e hediye edilecek Van kedisi
- Kaftancıoğlu'ndan Göksu'ya videolu yanıt
- Kağıt toplayıcısına 45 yıla kadar hapis istemi
- Tam kapanmanın ardından Erdoğan'ın gündem olan konuşması
- “Ankara sadece Cengiz’in midir?”
En Çok Okunan Haberler
- Kripto devi Binance'dan 'TL' açıklaması
- Tam kapanmadaki 'kilit nokta'yı açıkladı
- Soylu'dan tam kapanmayla ilgili denetim açıklaması
- Güney Kore'den 'kripto para' kararı
- Londra merkezli kuruluştan dolar tahmini
- ABD'den ikinci 'soykırım' açıklaması
- Emekliye bayram ikramiyesi belli oldu!
- Torbalı'nın yeni belediye başkanı belli oldu
- Sağlık Bakanı Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması
- 'Türkiye savunma anlaşmasından çıkabilir'