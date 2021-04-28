Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova karşısında son şansını deneyecek

28 Nisan 2021 Çarşamba, 10:26

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague play-off üçüncü maçında CSKA Moskova'yı konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı maç, 20:45'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Alman Robert Lottermoser, Sloven Sasa Pukl ve Polonyalı Tomasz Trawicki üçlüsü yönetecek.

Rusya'da oynanan ilk iki maçı 92-76 ve 78-67'lik skorlarla kazanan CSKA Moskova'nın bu akşam da galip gelmesi durumunda, temsilcimiz Fenerbahçe'nin bu sezonki EuroLeague macerası sona erecek. Sarı-lacivertlilerde, ayak bileğinden sakatlanan ve tedavisinde önemli yol katedilen Jan Vesely'nin oynayıp oynamayacağına maç saatinde karar verilecek. Çek yıldızın sahaya çıkması halinde özel iğnelerle oynaması bekleniyor. Covid-19'a yakalanan ve karantina süresini henüz doldurmayan koç Igor Kokoskov ve üç oyuncu, bu akşam da sahada olmayacak.

ERDEM CAN: "ÇOK SERT BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"

Fenerbahçe'de Igor Kokoskov'un yokluğunda takımı çalıştıran yardımcı antrenör Erdem Can, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için çok önemli bir mücadele daha olacak. Bu karşılaşmaya odaklanmalı ve ilk andan son saniyeye dek konsantre kalabilmeliyiz. Oyun planımıza sadık kalmaya çalışacağız. Çok sert bir maçın bizi beklediğini biliyoruz."



Sırp yıldız Marko Guduric ise şunları kaydetti:

"Bizim için tamam ya da devam maçı olacak. Hepimiz bunun bilincindeyiz ve hazırız. Daha agresif olmaya ve her pozisyon için savaşmaya ihtiyacımız var. Maçı kazanmak için en önemli konunun bu olduğuna inanıyorum."

