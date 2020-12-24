Beşiktaş, Ankaragücü'nü Vida'nın golüyle yendi

24 Aralık 2020 Perşembe, 18:59

Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. 3 puanı Beşiktaş aldı.

6. dakikada Ghezzal’ın orta sahada yaptığı hata sonrasında topu çalan Emre Güral keleye düzgün bir şut çekti. Bu oyuncunun çektiği şut sağ direğin dibinden auta çıktı.

10. dakikada Emre Güral’ın derinlemesine pasında topla buluşan Lobjanidze, kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun kaleciyi çalımladıktan sonra topa yetişememesi sonucu top auta çıktı.

18. dakikada Pinto ceza sahası içindeki takım arkadaşı Emre Güral’a pas gönderdi. Bu pasta topla buluşan Emre Güral’ın şutu üstten az farkla auta çıktı.

23. dakikada Mensah’ın yaptığı ortaya kafayla yükselen Larin topu filelere gönderdi ancak Halis Özkahya daha öncesinde Larin’in Kitsiou’ya faul yaptığı kararını verdi. Gol geçerlilik kazanmadı.

35. dakikada Beşiktaş’ın yoğun pas trafiğinde Larin ceza sahasına orta yaptı ancak Ankaragücü defansı hata yapmayarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

45+5. dakikada Kitsiou sağ kanattan ceza sahasına bindirmesi sonucunda kaleye şut çekti. Bu oyuncunun çektiği şutta kaleci Ersin Destanoğlu topu oyun alanına çeldi.

60. dakikada ceza alanına Ghezzal tarafından yapılan ortaya şık bir kafa vuran Vida Beşiktaş'ı öne geçirdi.

Kalan bölümde oyunu soğutan Beşiktaş maçı kazanmasını bildi.



STAT: Eryaman

HAKEMLER: Halis Özkahya, İsmail Şencan, Abdullah Bora Özkara

MKE ANKARAGÜCÜ: Ricardo, Pinto, Sarlija, Atakan Çankaya, Kitsiou (Dk.46 Erdi Dikmen), Voca (Dk. 78 Assane), Endri Çekici (Dk.68 Painstsil), Lukasik, Emre Güral (Dk. 40 Şahverdi Çetin), Lobzhanidze, Borven (Dk.68 Bolingi)

BEŞİKTAŞ: Ersin, N’Sakala (Dk.83 Rıdvan Yılmaz), Vida, Welinton, Rosier, Larin (Dk. 83 Güven Yalçın), Atiba, Souza, Mensah (Dk 73 Dorukkan Toköz), Ghezzal (Dk. 62 N'Koudou), Aboubakar

SARI KART: Şahverdi Çetin (Ankaragücü)

GOL: Dk. 61 Vida (Beşiktaş)

