ABD'li senatörler mektup yazdı: "Ankara’ya yaptırım Ruslarla yakınlaşmasının bedelidir"

06 Aralık 2020 Pazar, 09:21

ABD Temsilciler Meclisi ve Senato’nun Türkiye’ye yaptırımın önünü açan tasarıda anlaşmasının ardından Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham ve James Lankford, Wall Street Journal gazetesine bir mektup yazdı. Metinde Türkiye’ye yaptırım uygulanabileceği belirtildi. “Türkiye’nin Ruslarla yakınlaşmasının bedeli” başlığı kullanılan mektupta Trump’ın Ankara’ya S-400’ler sebebiyle yaptırım uygulaması gerektiği belirtildi.

“DEĞERLİ BİR MÜTTEFİK KAYIP GİTTİ”

Mektupta, “Türkiye, 1952’den beri Amerika’nın müttefiki. İncirlik Hava Üssü, terörle savaşımızda hayati bir öneme sahip ve Türkler binlerce Suriyeliye yardım ediyor. Onlarca yıldır Türkiye bütün inançlara kapılarını açan bir toplum olmaya çalıştı ve Rusya’nın saldırganlığının önüne geçti. Fakat değerli bir müttefik kayıp gitti” ifadesi kullanıldı.

‘BUNUN SONUÇLARI OLACAĞINI SÖYLEDİK AMA…’

ABD’nin Türkiye’ye 100 adet F-35 savaş uçağı satmaya ve Türk şirketlerin üretim sürecinde yer almasına 3 yıl önce onay verdiğini yazan senatörler, “Ankara, Ruslardan F-35’leri düşürmek için tasarlanan S-400 hava savunma sistemini satın aldı. Rus ‘danışmanların’ F-35’lerin yanında çalışması ve S-400’lere Amerikan uçaklarının radarda ne zaman göründüğü bilgisini vermek kabul edilemez. Diplomatlar, Pentagon ve biz de dahil olmak üzere senatörler Türk hükümet yetkililerini uyardık ve bunun sonuçları olacağını söyledik. Başkan şimdi kanunlara uymalı ve Türk varlıklarına yaptırım uygulamalı” dedi.

“ABD YERİNE RUSYA’YI SEÇTİKLERİ İÇİN”

Mektupta ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası kapsamında Rusya, İran ya da Kuzey Kore ile savunma teknolojileri konularında ortaklık ve işbirliği yapan ülkelere yaptırım uygulanması gerektiğini yazan senatörler, “ABD yerine Rusya’yı seçtikleri için Türkiye’yi cezalandırmak açıkça bir uyarı olur. Bu aynı zamanda kimin daha iyi bir ticari partner olduğunu düşünen uluslar için de önemli olur, dünya ekonomisinin yüzde 20’sinden fazlası olan ABD mi yoksa ekonomisi bazı ABD eyaletlerinden daha küçük olan Rusya mı?” sorusunu sordu.

"TÜRK HALKI BİZİM DOSTUMUZ"

Graham ve Lankford’un kaleme aldığı metin, “Türk halkı halen bizim dostumuz. Fakat ülke yönetimi F-35 sayesinde binlerce istihdam olanağını ortadan kaldırdı ve zaten zorlanan ekonomiye yaptırımın yolunu açtı. Bu şekilde olmak zorunda değildi. Fakat Türkiye yönetimi ileriye giderek bu yıl içinde Rus savunma sisteminin denemelerini yaptı. ABD’nin İran, Rusya ya da Kuzey Kore’nin tehditlerine karşı Amerikan menfaatlerini koruma zorunluluğu var. Türkiye de aldığı kararların bir sonucu olduğunu anlamalı” ifadesiyle sona erdi.

Kaynak: Sözcü