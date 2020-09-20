Anketten çıkan sonuç espri konusu oldu
Yeniden Refah Partisi'ne yakın bir sosyal medya hesabı tarafından yapılan 'seçim araştırmasının' sonucu, sosyal medyada espri konusu oldu.
Fatih Erbakan'ın liderliğini yaptığı Yeniden Refah Partisi'ne yakın 'Milli Araştırma' isimli bir sosyal medya hesabı, Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi yaptı.
Ankette katılımcılara aday olarak sunulan isimler ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'nin 2018 yılındaki Cumhurbaşkanı Adayı olan Muharrem İnce ile birlikte Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan oldu.
2233 kişinin katıldığı anketten çıkan sonuca göre Fatih Erbakan, aldığı yüzde 51.5'lik oyla en yakın rakibi Mansur Yavaş'ın iki kat üzerinde bir oy düzeyiyle açık ara birinci oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise anket sonucuna göre yüzde 19.5'te kalarak üçüncü olabildi.
"GENEL MERKEZDE YAPILMIŞSA SONUÇ ÜZÜCÜ"
Fatih Erbakan'ı açık ara birinci yapan anket, sosyal medyada espri konusu oldu. CHP'li Mücahit Avcı, "Araştırmayı Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi’nde yaptığınızı düşündüğümüzde üzücü bir sonuç" dedi.
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