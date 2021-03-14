Anlamlı sergi bugün açılıyor

14 Mart 2021 Pazar, 02:04

Proje geliştirmek için çalışan profesyonel sanatçılar, zamanını sanatla değerlendirmek isteyen yetişkinler ve sanata hevesli çocuklar için kapılarını açan kolektif üretim alanı Giz’li Atölye, bugün “Temas” adlı çevrimiçi bağış sergisine ev sahipliği yapacak. Sergiden elde edilen gelir KAHEV (Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı) ve Derin Yoksulluk Ağı’na bağışlanacak.

Giz’li Atölye 2004 yılından bu yana Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde faaliyet gösteriyor. “Temas Sergi” başlıklı proje dayanışmanın iyileştirici gücüne vurgu yaparak katılımcıların işlerini bağışlaması ve işlerin yine bağış karşılığında satışa sunulması şeklinde yapılacak. (www.temassergi.com)