Anne olmak her kadının hakkı

05 Aralık 2020 Cumartesi, 16:00

Diyelim ki evlediniz. Evlenmenizin en büyük nedenleri de eşinize olan sevginiz ve sizleri aile yapacak bir çocuk... Ama çeşitli nedenlerle ilki oluyor ikincisi olmuyor... Diyelim ki evli değilsiniz, evlililiği düşünmüyorsunuz hatta evliliğe karşısınız ama anne olmak istiyorsunuz. Dünyayı bir çocuğun gözlerinden görmek ve bir çocuğun gözlerini dünyaya açmak istiyorsunuz. Adım atışını, okumayı öğrenmesini, sözcüklerini cümlelerini duymak istiyorsunuz. İyi bir insan, iyi bir arkadaş, iyi bir komşu, iyi bir yurttaş iyi bir ebeveyn yetiştirmek istiyorsunuz. Saygılı, duygulu, empati yapabilen, insanların dertlerine ortak olan, çözümün parçası olmak isteyen bir evlat yetiştirmek istiyorsunuz... Evet bunu yapabilirsiniz çünkü anne olmak hakkın ve ülkedeki yasalar da buna izin veriyor.

YALNIZ DA OLUNUR

* Evlat edinmek için, belirli kriterleri yerine getirmeniz gerekiyor. Zira maddi durum, psikolojik yapı ve çocuk için iyi bir aile olup olmayacaklarına dikkat ediliyor.

* 2002 yılında değişen Medeni Kanun ile evlat edinmede evli olma şartı kaldırldı. 30 yaşını dolduran, bekâr kadın veya erkekler de evlat edinebiliyor. Ancak çocuğa yeterli maddi ve manevi güveni verebilecek yetkinlikte olması aranıyor.

* Evlat edinebilmek için en az ilkokul mezunu olunması gerekiyor. Eğer evlat edinilecek çocuğun hayatta olan ailesi ya da varisi varsa onlardan izin almak bir zorunluluk.

* Evlat edinmek isteyen kişi ile evlat edinilen kişi arasında en az 18 yaş farkı aranıyor.

* Evlat edinmek isteyen çiftlerin en az birinin 30 yaşını doldurmuş olması ve evliliklerinin 5 yılı geçmiş olması gerekiyor.

* Evlat edinmek isten çocuğun, resmi evlat edinme öncesince en az bir yıl eğitim ve sağlık yönünden desteklenmesi ve tanınması isteniyor.

SIKI DENETİM VAR

* Tüm evlat edinmelerde bireyler, evlat edindikten sonra Aile ve Sosyal Destek Programı (ASDEP) tarafından denetleniyor.

* Evlat edinme iki türlü mümkün. İlkinde aile direkt olarak haberdar edilir, ve kişiler direkt olarak bu şekilde ilerlenir. Mahkemeye başvurulur, mahkedene gelecek onayın ardından evlat edinme tamamlanır.

* Bizde daha çok ikinci yol olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla evlat edinme tercih ediliyor. İlk adım olarak anne adayının ikamet adresine en yakın Çocuk Esirgeme Kurumu’na başvurması gerekiyor. Gerekli kontroller yapılıyor. Adayın evlat edinme konusunda yeterli olup olmadığına bakılıyor.

* Onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği ve adli sicil kayıt belgesi, ikametgah belgesi, diploma, Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait bildirgeleri ve sigorta ödemeleri, adayların sağlık raporu ve benzeri belgeler başvuru yapıldıktan sonra iki ay içinde tamamlanarak teslim edilmesi gerekiyor.

* Mahkeme kararıyla ailenin evlat edinmeye uygun olduğu kanısına varılırsa, evlat edinilecek çocukla tanışılıyor.

* Evlat edinme konusunda değerlendirme işlemleri sosyal hizmet uzmanları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan gelecek görevlilerin aileyi/adayı ziyaret etmesi ile gerçekleşiyor.

* Yılda iki kez haberli, en az üç kez habersiz ev ziyareti yapılıyor. Evin ve ortamın çocuk için iyi olup olmadığı farklı kriterlere göre değerlendiriliyor.

* Çocuk eve geldikten sonra bir yıl kurum tarafından sıkı gözlem altında tutuluyor. Bir yılın dolmasının ardından çocuk resmi olarak evladınız oluyor ancak en az beş yıl süre ile ev ziyaretleri devam ediyor.

* Evlat edinme sürecinde, herhangi bir aşamada herhangi bir ücret talep edilmez.