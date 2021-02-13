'Anne sütündeki antikor, bebeği belli bir süre koronadan koruyor'

13 Şubat 2021 Cumartesi, 08:03

Prof. Dr. İbrahim İnanç Mendilcioğlu, Covid-19'un hamileler ve lohusa anneler üzerindeki etkilerini anlattı. Covid-19 ilk çıktığı sıralarda hamileler için çok tehlikeli olacağının düşünüldüğünü hatırlatan Prof. Dr. Mendilcioğlu, korkulan kadar olmasa da gebelerin Covid-19'dan etkilendiğini aktardı. Gebelerin yüzde 90'dan fazlasının Covid-19'u çok ağır geçirmediğini belirten Prof. Dr. İbrahim İnanç Mendilcioğlu, yüzde 1-3 civarı yoğun bakım ihtiyacı gösterdiğini, yüzde 7-8 civarında ise hastaneye yatış gerçekleştiğini söyledi.

ANTİKORLAR BEBEĞE İLK AYLARDA KORUYUCULUK SAĞLIYOR

Prof. Dr. İbrahim İnanç Mendilcioğlu, koronavirüsün anneden bebeğe geçmesiyle bebekte sakatlık gibi bir durum oluşmadığını açıkladı. Anneden bebeğe bulaş geçişinin doğum sırasında çok riskli olduğunu belirten Prof. Dr. Mendilcioğlu, doğumda çok dikkatli davrandıklarını aktardı. Doğumdan hemen sonra bebeğe test yapılmasının uzmanlar tarafından önerildiğini söyleyen Prof. Dr. Mendilcioğlu, “Annede oluşan antikorların bebeğe faydaları düşünüldüğünde, bebeği anneden ayırmak çok düşünülmedi. Emzirme konusunda da tavsiyelerde bulunuldu. Eğer çok hasta değilse, bebeğiyle belli bir mesafede aynı odada bulunabilmektedir. Emzirmeyi kesinlikle yasaklamıyoruz. Emzirmenin faydaları daha ağır basmaktadır. Anne sütünde korona nadiren de olsa saptandı ama şu anda emzirmeyi yasaklamayı gerektirmiyor, çünkü anne sütünden geçen antikorlar bebeği koruyabilmektedir. Anneden geçen antikorlar bebekte belli bir süre koruyuculuk sağlayacaktır. En azından hayatının ilk dönemlerinde koruyuculuk sağlayacaktır" diye konuştu.

'İSTEĞE BAĞLI AŞI YAPTIRILABİLİR'

Koronavirüs aşıları hakkında hamileler ve lohusa anneler üzerinde fazla bir veri olmadığını aktaran Prof. Dr. İbrahim İnanç Mendilcioğlu, “Ülkemizde yapılan aşı inaktif bir aşıdır. Bir nevi grip aşısına benzeyen bir aşı. Gebeler hakkında fazla veri yok. Ama gebeliğin ilk 3 ayında aşı yapılması önerilmiyor. İkinci 3 ay, üçüncü 3 aylık dönemlerde riskli vakalarda kişi kabul ederse aşı yapılabilir. Bunlar gerçekten bulaş riski olan vakalarda eğer kendisi istiyorsa yapılabilir. Emzirme döneminde de aynı şekilde. Emzirme dönemindeki aileler çalışmalara dahil edilmedi. Riskin çok düşük olduğu düşünüldüğünde, eğer kişi kabul ediyorsa bu vakalara aşı yapılabilmektedir" ifadelerini kullandı.

'DİKKAT EDİN, KURALLARA UYUN'

Hamilelere önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Mendilcioğlu, “Covid dönemi bir yıla yaklaştı. Eğer bu dönemde sigara içen hamilelerimiz varsa mutlaka bırakmaları gerekiyor. Dengeli beslenmeleri, aşırı kilo almamaları ve aktif olmaları gerekiyor. Covid hastalığında dikkat edilmesi gereken bütün kurallara herkes gibi uymaları gerekiyor" dedi.