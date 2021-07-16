Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir ekti
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde anneanne ve dedesinin mezarlarına kenevir bitkisi eken Ç.G. (29) ile babası G.G. (56) gözaltına alındı.
Dazkırı ilçesine bağlı Yukarıyenice köyünün mezarlığında, 12 Temmuz günü karı-kocaya ait iki mezarın üzerine ekili kenevir bitkisini görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, 2 ayrı mezar üzerinde 26 kök kenevir olduğunu tespit etti. Ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan araştırmada Ç.G.'nin anneanne ve dedesinin mezarlarına kenevir ektiği saptandı. Ç.G.’nin Babası G.G. ile yaşadığı eve operasyon düzenleyen ekipler, 587 gram metamfetamin, 54 gram esrar, 11 gram reçine esrar, 62 kök kenevir bitkisi ve 1 hassas terazi ele geçirdi.
'Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alınana baba ve oğlun jandarmadaki işlemleri sürüyor.
İlgili Haberler
- İstanbul’da şüpheli ölüm: Hint keneviri yetiştiren şahıs evinde ölü bulundu
- Fas Temsilciler Meclisi komisyonu, "Hint keneviri yasa tasarısı"nı onayladı
- Dilipak: "Kenevirin her şeyine muhtacız"
- İşte kokain ticaretinin belgesi! CHP'li vekiller ortaya çıkarmıştı
- Cumhuriyet, Ekvador-Mersin kokain hattındaki operasyona müdahaleyi ve alıcıları açıklıyor
Video Haberler
- Tacizciyi otobüste ifşa edip kameraya aldı
- Beşiktaş'ta ters durak şaşkınlığı
- Fırtınada minarenin sallandığı anlar kamerada
- Korkunç olay! Kayınvalidesine benzin döküp yaktı
- Skandal görüntüler diğer sürücüler tarafından kaydedildi
- TEM Otoyolu’nda TIR devrildi! Uzun kuyruklar oluştu
- Temizlik görevlisi bayılan kuşa böyle su içirdi
- Pazar savaş alanına döndü! Kavga anı kamerada
- Zırhlı askeri araç şarampole devrildi: 3 asker yaralı
- Bursa'da korkunç olay: 1 ölü, 1 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlık'tan bayram öncesi 3 genelge
- Ziraat Bankası mobil uygulaması çöktü!
- Soylu'nun kuzeniyle ilgili çarpıcı iddia
- Akın akın geliyorlar
- Ziraat Bankası'ndan açıklama
- Bakan Koca, Sinovac aşısının etkinlik oranını açıkladı
- Devletimizi kaybettik
- Almanya'da büyük felaket
- Peker operasyonunda çok sayıda kişiye tutuklama
- Melih Bulu'nun ismi bir yerden daha silindi