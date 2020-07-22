Annesi Seher Fak'ı İstanbul'a taşınmadığı için öldürmüş!
Antalya'da annesi Seher Fak'ı pompalı tüfekle öldürdükten sonra polise teslim olan Berk Karan (35) ifadesinde, "Ben İstanbul'da yaşamak istiyordum, o ise Antalya'da. Bu yüzden tartışma çıktı. Ben de öldürdüm" dedi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne dün sabah saatlerinde giden Berk Karan, annesi Seher Fak'ı pompalı tüfekle öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde bulunan eve giren polis, Seher Fak'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Seher Fak'ın cesedi, polisin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından Fak'ın cenazesi akşam saatlerinden alınarak toprağa verildi.
İfade alma işlemi tamamlanan Berk Karan, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Polise verdiği ifadesinde annesiyle sürekli fikir ayrılığı yaşadıklarını anlatan Karan, Antalya'ya alışamadığını, İstanbul'a taşınmayı teklif ettiği annesinin olumsuz yanıtı üzerine aralarında çıkan tartışma sonucu pompalı tüfekle vurup, öldürdüğünü söyledi. Karan, "Ben İstanbul'da yaşamak istiyordum, o ise Antalya'da. Bu yüzden tartışma çıktı. Ben de öldürdüm" dedi.
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