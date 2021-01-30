Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı
Japonya’da ölen annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda saklayan bir kişi, eksik kira ödemeleri nedeniyle evi terk etmek zorunda kalınca yakayı ele verdi. 48 yaşındaki şahıs, olayın ortaya çıkmasının ardından tutuklandı.
EVİ TERK ETMEK ZORUNDA KALINCA YAKALANDI
Donmuş cesette darp izine rastlanmadığı öğrenilirken, şahsın kesin ölüm nedeni ve zamanının da tespit edilemediği kaydedildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
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