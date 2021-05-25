Annesinin kafasını kesip tencerede saklayan kadın adliyeye sevk edildi

Küçükçekmece'de annesi Sevilay Palabıyık'ı öldürüp satırla kestiği kafasını tencerede saklayan Tuğçe Sayın adliyeye sevk edildi.

DHA
25 Mayıs 2021 Salı, 11:38
Annesinin kafasını kesip tencerede saklayan kadın adliyeye sevk edildi
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Küçükçekmece Halkalı Bezirganbahçe'deki sitede yaşanan evlat dehşeti, polise gelen kavga ihbarıyla ortaya çıktı.

Adrese giden polise Medine Çakatay'ın komşusu Sevilay Palabıyık'a ulaşamadığını bildirmesi üzerine cinayeti itiraf eden Tuğçe Sayın'ın annesini bıçaklayarak öldürüp, satırla kafasını kestiği ve  tencereye koyduğu belirlendi. Annesinin sol bacaklarındaki etleri de sıyırıp bir kovaya koyduğu saptanan Tuğçe Sayın, gözaltına alındı. 

Sayın, Küçükçekmece Kanarya Polis Merkezi'ndeki sorgusunun ardından Tuğçe Sayın, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.


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