İstanbul’da korkunç cinayet: Su vermedi diye kalbinden bıçakladı

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 10:07

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Mahsun Çirik, cadde üzerinde yürürken arkadaşı olan 19 yaşındaki Serdar Ç. yaklaştı. İddiaya göre, eline kırmızı reçeteyle satılan uyarıcı hap alan Serdar Ç., Çirik’ten su vermesini istedi. Çirik’in su vermemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbedede Serdar Ç. eline geçirdiği bıçakla Çirik’i boynundan ve kalbinden bıçakladı. Kanlar içerisinde kalarak yere yığılan genç ağır şekilde yaralandı. Olayın ardından bıçaklı saldırgan kaçarken, ağır yaralanan Mahsun Çirik ise ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SU VERMEDİ DİYE KALBİNDEN BIÇAKLADI

Korkunç cinayetin ardından Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Olay yerinde herhangi bir güvenlik kamerası olmaması üzerine polis ekipleri görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Adım adım iz süren Beyoğlu polisin yaptığı sonucunda katil zanlısı Serdar Ç., Hacıahmet Mahallesi’nde saklandığı evde kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Serdar Ç. emniyete götürüldü.

“Uyuşturucu madde ticareti”, “gasp” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından kaydı bulunan Serdar Ç. adliyeye sevk edildi. Zanlı, "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.