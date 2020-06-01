Anonymous'tan Trump'la ilgili çarpıcı iddialar

Uluslararası korsan grubu Anonymous, pedofili sebebiyle tutuklandıktan sonra hapishanede şüpheli bir biçimde intihar ettiği anlaşılan Jeffrey Epstein'a ait olduğu öne sürülen 'küçük kara kitap' adında bir tür vizite defteri yayınladı. Defterde birçok ünlünün yanı sıra Trump ailesine ait kayıtlar da mevcut.

Mustafa Birol Güger
01 Haziran 2020 Pazartesi, 02:50
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Anonymous'un iddiasına göre, reşit olmayan kızların para karşılığı ünlü isimlerle birlikte olmasına aracılık eden Epstein'ın müşterilerinden biri de ABD Başkanı Donald Trump'tı ve intihar süsü verilmiş cinayeti bizzat o organize etti. Ancak belgelerin içeriğinde bunu destekleyecek herhangi bir kanıt yok.


Listede başkan Trump, kardeşi Robert, kızı Ivanka ve eski karısı Ivana'nın adları geçiyor. Belgelerde Trump'ın, John Casablancas adında bir 'reşit olmayan kız' simsarıyla ilişkisi, yine Trump'ın, Epstein'ın 'Lolita express' turlarına en az bir kere katılmış olması gibi iddialar var.

Anonymous ayrıca Trump'ın, Rus asıllı organize suç örgütü lideri Tevfik Arif ile ilişkilerine ilişkin de bir takım belgelere yer verdi.


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