Anonymous'tan Trump'la ilgili çarpıcı iddialar

01 Haziran 2020 Pazartesi, 02:50

Anonymous'un iddiasına göre, reşit olmayan kızların para karşılığı ünlü isimlerle birlikte olmasına aracılık eden Epstein'ın müşterilerinden biri de ABD Başkanı Donald Trump'tı ve intihar süsü verilmiş cinayeti bizzat o organize etti. Ancak belgelerin içeriğinde bunu destekleyecek herhangi bir kanıt yok.





We need your help amplifying this and finding more information on #Epstein's net of conspirators. You can start by searching inside his personal address book the infamous 'little black book'; see any familiar names? Post them in the #OpDeathEaters hashtag. https://t.co/yKv5ng7gW5 — OpDeathEaters (@OpDeathEaters) February 22, 2019

Listede başkan Trump, kardeşi Robert, kızı Ivanka ve eski karısı Ivana'nın adları geçiyor. Belgelerde Trump'ın, John Casablancas adında bir 'reşit olmayan kız' simsarıyla ilişkisi, yine Trump'ın, Epstein'ın 'Lolita express' turlarına en az bir kere katılmış olması gibi iddialar var.

Anonymous ayrıca Trump'ın, Rus asıllı organize suç örgütü lideri Tevfik Arif ile ilişkilerine ilişkin de bir takım belgelere yer verdi.