Antalya, 72 ülkeden bin 250 sporcuyu ağırlayacak

30 Ekim 2020 Cuma, 10:00

Ironman 70.3 Turkey heyecanı başlıyor. Antalya, pandemi kuralları çerçevesinde 72 ülkeden bin 250 sporcuyu ağırlamaya hazırlanıyor.

Pandemi döneminde sportif ve fiziki altyapısıyla farklılığını ortaya koyan Antalya, 72 ülkeden bin 250 sporcuyu ağırlamaya hazırlanıyor. Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Belek'te "The Land of Legends" ev sahipliğinde bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilecek olan Ironman 70.3 Turkey heyecanı için geri sayım başladı. 1 Kasım Pazar günü yapılacak olan yarışmaya, 72 ülkeden sporcu katılım gösterecek. Belek, sezon sonu olarak adlandırılan kasım ayında sporcuların aileleri ve yakınları ile birlikte 3 bin kişiyi ağırlayacak. Güç ve iradenin ön planda olduğu yarışmalar, heyecan dolu anlar yaşatacak.

EN YÜKSEK KATILIMLI 4'ÜNCÜ YARIŞ OLACAK

Pandemi öncesinde her yıl 54 farklı ülkede 252 farklı Ironman yarışı düzenlenebilirken, pandemi döneminde tüm dünyada sadece 3 ülkede 3 yarış düzenlenebildi. Türkiye Ironman 70.3 yarışı, en yüksek katılımlı 4'üncü yarış olarak unutulmayacak bir başarıya imza atacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Triatlon Federasyonu, Ironman Global Yönetimi ile TURSET Project Management'ın katılımıyla gerçekleştirilen çalışma grupları ve özenle hazırlanmış pandemi kurallarının başarıyla uygulanması sayesinde organizasyon Antalya'da hayat bulacak. Pandemi dönemi olmasına rağmen tüm dünyadan 2 bin 500 sporcu yarışa başvuruda bulunurken, önlemler çerçevesinde yarış, bu yıla özel bin 250 sporcu ile sınırlandırıldı. Dünyanın en popüler yarışları arasına giren Ironman 70.3 Turkey, The Land of Legends'ın mekan sponsorluğunda Runatolia, Gelibolu Maratonu, Wingsfor Life World Run, gibi ülkemizdeki en büyük spor etkinliklerine imza atan TURSET Proje Yönetimi tarafından gerçekleştirilecek.