Antalya, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyat Kıtasal Kota Yarışmaları, Antalya'da düzenlenecek.

AA
28 Mayıs 2021 Cuma, 20:26
Antalya, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
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Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları Kıtasal Kota Yarışmaları, Antalya'da yapılacak.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenecek yarışmalar, 31 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Müsabakalarda teknik direktör Yusuf Göktuğ Ergin yönetiminde Türkiye'yi 12 sporcu temsil edecek.

Okçuluk Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan sporcular şunlar:

Klasik yay erkekler: Samet Ak, Mete Gazoz, Ali Aydın

Klasik yay kadınlar: Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun, Zeynep Köse

Makaralı yay erkekler: Evren Çağıran, Furkan Oruç, Yakup Yıldız

Makaralı yay kadınlar: Ayşe Bera Süzer, Gizem Elmaağaçlı, Yeşim Bostan


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