Antalya, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyat Kıtasal Kota Yarışmaları, Antalya'da düzenlenecek.
Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları Kıtasal Kota Yarışmaları, Antalya'da yapılacak.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenecek yarışmalar, 31 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Müsabakalarda teknik direktör Yusuf Göktuğ Ergin yönetiminde Türkiye'yi 12 sporcu temsil edecek.
Okçuluk Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan sporcular şunlar:
Klasik yay erkekler: Samet Ak, Mete Gazoz, Ali Aydın
Klasik yay kadınlar: Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun, Zeynep Köse
Makaralı yay erkekler: Evren Çağıran, Furkan Oruç, Yakup Yıldız
Makaralı yay kadınlar: Ayşe Bera Süzer, Gizem Elmaağaçlı, Yeşim Bostan
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