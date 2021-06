Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'Beton İstanbul' mesajı

18 Haziran 2021 Cuma, 13:13

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün, Malatya Merkez, Hekimhan, Arguvan ve Arapgir’e yaptığı ziyaretlerin bir benzerini, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde gerçekleştirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve beraberlerindeki heyetle birlikte sabah saatlerinde Malatya’dan hareket eden İmamoğlu, yol boyunca yerleşim noktalarında, vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılaştı, onlardan gelen sorunları dinledi.

Türkiye’yi yoran konulardan birinin de “insan ayırmak” olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, "Ben kendimi, 16 milyon İstanbulluya sorumlu hissediyorum; ama ben, kendimi memleketin her yerine sorumlu hissediyorum" ifadelerini kullandı.



"SESİMİZ OLUN"

Malatya’ya 10 kilometre uzaklıktaki Haçova Köyü’nde İmamoğlu’nu karşılayan vatandaşlar, bölgelerinde açılmak istenen taş ve mermer ocaklarına karşı yürüttükleri mücadeleyi anlattı. Vatandaşlar sorunlarını, “Kayısı bahçelerimiz, üzüm bağlarımız olmasından dolayı hepimiz tepki gösteriyoruz. Ama bir türlü hükümete sesimizi duyuramıyoruz. Bundan dolayı sizlerden destek istiyoruz. Köyümüz; taş ocaklarına, mermer ocaklarına peşkeş çekilmesin. Toprağımız verimli. Arıcılık yapıyor, Malatya’nın en meşhur kayısısını burada yetiştiriyoruz” sözleriyle dile getirdi.

İmamoğlu’nun Haçovalılara yanıtı şöyle oldu:

Doğa tahribatlarına karşı her yerde, bütün arkadaşlarımız mücadele veriyorlar. Biz de bu koruyucu duygunuza, gerçekten derin saygı duyuyoruz. Elimizden ne gelir, bilemeyiz; ama duyurulmasında, size katkı sunmayı elbette isteriz. İnşallah başarılı oluruz. Çünkü, malum bu tahribatın en derinini şu an İstanbul yaşıyor ve yaşamak üzere. Ona da engel olmak için mücadele veriyoruz biliyorsunuz. Memleketimizi Allah korusun diyelim.

"GENEL BAŞKAN’IMIZIN SÖZÜNÜ TUTUP, İMAMOĞLU’NU SİZE GETİRDİM"

Yaklaşık 1,5 saatlik bir yolculuğun ardından Gölbaşı’na ulaşan heyeti, coşkulu bir kalabalık karşıladı. Ziyarette sırasıyla; Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, CHP Adıyaman milletvekili Abdurrahman Tutdere ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba birer konuşma yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim döneminde, “Gölbaşı’nda İskender Başkan, İstanbul’da da Ekrem İmamoğlu kazanacak. Ben de Ekrem İmamoğlu’nu size getireceğim” sözü verdiğini anımsatan Ağbaba, “Genel Başkan’ımızın vekaletiyle İmamoğlu’nu size getirdim” diye konuştu.

"KENDİMİ MEMLEKETİN HER YERİNE SORUMLU HİSSEDİYORUM"

Ağbaba, Tutdere ve Yıldırım’ın konuşmalarının kendisine ayrı sorumluluklar yüklediğini belirten İmamoğlu, “Tabi Türkiye’nin her noktasına dokunmak zorunda olan bir şehirdir İstanbul. İstanbul iyi işler yaparsa, memleket de çok iyi olur. Onun için ben kendimi, 16 milyon İstanbulluya sorumlu hissediyorum; ama ben, kendimi memleketin her yerine sorumlu hissediyorum, Gölbaşı’na da. Seçim döneminde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu size bir söz vermiş; ‘Ekrem İmamoğlu kazanacak ve buraya gelecek, sizlerle beraber de güzel işler yapacak’ demiş. Ben, bugün çok mutluyum. Bugün burada Genel Başkan’ımın sözünü yerine getiriyorum; ne mutlu bana” ifadelerini kullandı.

"İNSAN AYIRMAK TÜRKİYE’Yİ YORUYOR"

Gölbaşı’na İstanbul’da yaşayan Adıyamanlıların da selamını, coşkusunu ve sevgisini getirdiğini söyleyen İmamoğlu, “Bir dahaki sefere Adıyaman’a geleceğiz. Adıyaman’ın tamamını dolaşacağız. Bu topraklarda, belediyelerimizin her birisine katkı sunmak istiyoruz. Bugün, CHP’li bir belediye başkanımızın misafiriyiz. Ama biliniz ki; kapımızı kim çalarsa, bizden kim destek isterse, başımızın üstünde yeri var. Birileri gibi, biz bakmayız o partiliymiş, bu partiliymiş bakmayız. Çünkü benim makamım da milletin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de milletin, o bildiğiniz bütün makamlar milletin. O makamlar sizin.

Kimseye mülk değil” dedi. Türkiye’yi yoran konulardan birinin de “insan ayırmak” olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, şöyle devam etti:

Partisine bak, insan ayırt et; inancına bak, insan ayırt et; ırkına bak, insan ayırt et... Usandık, bıktık, bunaldık; olmaz böyle bir şey. Şu güzel insanlarımıza bakıyorum. Herkes burada. Allah aşkına, hepinizin gözüne kurban. Hepinizin vicdanına kurban. Şu insanların birini diğerinden ayıranlardan bu memlekete hayır olmaz. Bu ülkenin her insanını eşitlemek zorundayız. Gencimiz iş bulacak, değil mi? İlla ona torpil mi lazım? Liyakat kazanacak artık. Benim çok yakın tanıdığım bir genç ile şuradan herhangi bir genç, -Ekrem İmamoğlu olarak söylüyorum- vicdanımda tamamen eşittir. Ve bu memleketin en doğusundan, en batısına, en güneyinden, en kuzeyine her yurttaşımız eşittir. 84 milyon insanımızın kazanması için çalışacağız.

"NİFAK TOHUMU SAÇANA KULAĞINIZI TIKAYIN"

“Bu ülkenin çocuklarına baktığımda geleceği görüyorum” diyen İmamoğlu, “Burası Mezopotamya. Burası Anadolu. Burası medeniyetlerin beşiği. Dünyada medeniyet yok iken, burada vardı. Böyle bir toprağın nimetini, hep birlikte geleceğe taşımalıyız.

Güzel insanlarımız; sakın aramıza nifak sokmaya çalışanlara aldanmayın. Sakın birilerini kötüleyerek oy kazanmak isteyenlere aldırmayın. Kulağınızı tıkayın. Kötü konuşanların, kötü sözlerin sahiplerine ait olduğunu unutmayın. Yüzünüzü, bağrınızı, zihninizi güzel sözlere çevirin. Güzel dili dinleyin. Projeleri dinleyin, iş üretenleri dinleyin. İş yapmak isteyenleri engelleyenleri dinlemeyin. Onlara kulaklarınızı tıkayın. Hele hele kendi çıkarları için değerleri kullanan inancı ve milli değerlerimizi kullananlara kulağınızı tıkayın. Milli değerler, hepimizin. Kimseye ait değil. Kimse inanç değerleri üzerinden, milli değerler üzerinden siyaset yapmaya, oy devşirmeye kalkmasın. Yeni bir gelecek, yeni bir süreç başlıyor. Bu değişime hazır olun. İstanbul’da hayat çok güzel oluyor, çok güzel şeyler geliyor. Unutmayın ki memlekette de Türkiye’mizde de her şey çok güzel olacak. Sizin inancınıza kurban olayım” dedi.

Heyet, konuşmaların ardından Gölbaşı Belediyesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.