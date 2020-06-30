Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde şüpheli ölüm

Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi temizlik işçileri bankta bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. 40 yaşlarındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Kesin ölüm nedeni Antalya Adli Tıp Kurumu tarafından belirlenecek.

İHA
30 Haziran 2020 Salı, 12:00
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Olay, saat 09.00 sıralarında Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımı süpüren temizlik işçileri, hastane otoparkında bulunan boş alandaki bankta bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Durumun hastane güvenliğine bildirilmesi üzerine sağlık ekibi harekete geçti. Hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri yaptığı araştırmada cesedin Gökhan Yükseldemir’e (40) ait olduğunu tespit etti. Yükseldemir’in cenazesi olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


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