Antalya Karacaören Barajı'nda kirli su teklikesi

Antalya’nın içme suyu ihtiyacının Karacaören Barajı’ndan sağlanması için Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından ihalesi yapılan proje, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer’in soru önergesiyle TBMM gündemine taşındı.

Cemil Ciğerim
05 Mart 2021 Cuma, 05:13
Antalya Karacaören Barajı'nda kirli su teklikesi
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2014’te temeli atılan 2017’de ise iptal edildiği için yarım kalan isale hattı geçen hafta yeniden ihaleye çıkarılmıştı. Baraj suyunda siyanürden arseniğe birçok başlıkta metal kirliliğinin bulunduğunu ve kirliliğin insani tüketim sınır değerlerinin çok üzerinde olduğunu analizlerle belirleyen DSİ, 26 Şubat’ta projenin ihalesini yaptı.

"30 YILDIR BARAJ, ATIK SU DEPOSUNA DÖNÜŞTÜ"

CHP’li Özer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye, “30 yıldır atık deposuna dönüşen baraj suları neden Antalya halkına içirilmek isteniyor” diye sordu. Özer, önergede, Karacaören Barajı’nın sularının balık çiftlikleri ve evsel atıklar yüzünden ağır kirlilikle karşı karşıya olduğunun altını çizdi.


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