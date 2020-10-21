Antalya Limanı'nın işletmesi Katarlılara verildi

21 Ekim 2020 Çarşamba, 14:58

Global Ports Holding tarafından Londra borsasına yapılan açıklamada satış geliriyle şirketin Kasım 2021’de geri ödeyeceği 250 milyon dolarlık eurobondun bir kısmının finanse edileceği belirtildi. Orta Doğu Antalya Liman İşletmeleri’nin (Port Akdeniz) Antalya limanını Ağustos 2028’e kadar işletme hakkı bulunuyordu.

Asya ve Orta Doğu dahil olmak üzere küresel pazarlara yönelik kargo konteynerleriyle genel ve dökme yük konusunda önemli bir konuma sahip olan Antalya limanı 2019 yılında 47.5 milyon dolar gelir elde etmişti.

Antalya Limanı, İzmir-Mersin arasında yaklaşık 700 deniz mili kıyı şeridi üzerinde en büyük organize liman olma özelliğini taşıyor.

Liman, yıllık ortalama bin 500 adet gemi kabul, 4 milyon ton genel & dökme yük ve 350 bin TEU konteyner elleçleme kapasitesine sahip.

KATARLILAR DAHA ÖNCE NELERİ ALMIŞTI?

Katarlıların Türkiye’de çok sayıda yatırımı bulunuyor. Daha önce Digiturk, Al-Jazeera'nin de sahibi olan Katarlı BeIN Media Grubu'na satılmıştı.

Lüks devi Valentino’nun da sahibi olan Katar merkezli Mayhoola for Investments fonu, Boyner Group'a 885 milyon liralık yatırım yaparak Boyner'in yüzde 30,7 hissesini almıştı.

Öte yandan Katarlılar, QNB ile Finansbank’ı 2.75 milyar euroya satın almıştı. Commercial Bank of Qatar ise, 2013 yılında Abank’ın yüzde 71’ini 460 milyon dolara satın aldı. 2016 yılı sonunda da 224 milyon dolar daha ödeyerek ABank’ın tüm hisselerini satın aldı.

1964 senesinde İzmir’de kurulan BMC'nin hisselerinin yüzde 50'lik bölümü de Katarlıların.

Katar Emiri Şeyh Temim 2015 yılında Türkiye'nin en değerli yalısı olan Şehzade Burhanettin Efendi Yalısını, 100 milyon euro ödeyerek satın almış ve ikinci karısı Sheikha Anoud bint Mana al-Hajri'ye hediye etmişti.